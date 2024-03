Tag der offenen Manzenbergschule

Einen Blick hinter die Kulissen werfen war am Donnerstag, 22.02.24, an der Manzenbergschule Tettnang möglich. Viele Eltern nutzten diese Gelegenheit gemeinsam mit ihren Kindern, um sich einen Eindruck von der neuen Schule zu verschaffen. Das Programm bot sowohl für die „Großen“ wie auch für die „Kleinen“ neben Informationen und Fragerunden auch Mitmachaktionen und Leckereien.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Wolfram Schellhaase folgte ein Vortrag mit Informationen zur Gemeinschaftsschule. Es berichteten auch zwei Schülerinnen aus ihrem Schulalltag, um den Anwesenden einen Eindruck zu vermitteln, wie das Konzept Gemeinschaftsschule funktioniert und wie es von Schülern erlebt wird. Die Beratungslehrkraft Claudia Colas stand ebenso wie Schulleiter Wolfram Schellhaase nach ihrem informativen Vortrag noch für Fragen zur Verfügung.

Für die Eltern ging es anschließend in Kleingruppen durchs Schulhaus, geführt von Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern sowie einer unserer netten Sekretärinnen, die neben verschiedenen Räumen auch die Unterrichtsstunden einzelner Lerngruppen besuchten, da für manche Lerngruppen normaler Nachmittagsunterricht stattfand. So konnten die Eltern einen direkten Eindruck vom Unterricht an unserer Gemeinschaftsschule bekommen.

Für die Kinder gab es währenddessen ein buntes Programm. „Heiß her“ ging es zum Beispiel im Naturwissenschaftsraum, in dem Experimente mit dem Bunsenbrenner gezeigt wurden, aber für die Kinder auch die Möglichkeit bestand, sich an Mikroskop und Petrischalen zu probieren. Im HWT-Raum sowie der Küche konnten erste Stiche mit Nähmaschinen geübt und Kekse verziert werden. Im Keller boten die Techniklernbegleiter an, einen Schlüsselanhänger aus Holz zu bauen, um ein kleines Erinnerungsstück an diesen Tag mitzunehmen. Für Musikinteressierte bot die Bläserklasse an, sich an verschiedenen Instrumenten zu probieren.

Die Schnupperstunden an der Gemeinschaftsschule konnten die Besucher schließlich noch im Schülercafé in den Aktionsräumen ausklingen lassen. Dort wurde Kaffee und Kuchen serviert und die Schulleitung sowie Lernbegleiter standen für Gespräche bereit, um die verbleibenden Fragen zu beantworten. Die Besucher konnten danach gut informiert und mit vielen Impressionen den Heimweg antreten und die Schulfamilie der Gemeinschaftsschule Manzenberg freut sich schon auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr!