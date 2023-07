SVT–Blumenfeld geht in die nächste Runde

Bereits zum vierten Mal stellen die Vereinsmitglieder des SV Tannau unter Beihilfe der Initiative Tatgut eine Blumenwiese zum Selberpflücken bereit. Das Feld liegt in Elmenau (direkt an der L333 zwischen Tettnang und Neukirch) und es warten auf circa 1.500 m² schon zahlreiche Zinnien, Sonnenblumen und auch Wildblumen auf die eifrigen Pflücker. Neben den Blumen zum Selberpflücken gibt es auch in diesem Sommer wieder täglich eine begrenzte Anzahl an Blumensträußen. Diese werden jeden Tag aufs Neue vom vereinseigenen „Tannauer Blumenmädle“ professionell gebunden. Für die gepflückten Blumen und die bereitgestellten Sträuße freut sich der SVT über eine angemessene Spende. Ein entsprechendes Spendenkässle steht am Feld bereit. Am 20.August findet zudem das Sonnenblumenfest direkt vor Ort statt. Angeboten werden unter anderem ganztägig frisch gebundene Blumensträuße durch unsere Floristinnen und eine Gartenführung durch Patrick Kaiser (ein Teil des Felds wird durch die Initiative Tatgut bewirtschaftet). Für das leibliche Wohl ist dabei bestens gesorgt.

