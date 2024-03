SVO-Leichtathleten wählen neuer Vorstand

Am 1. März fand die Jahreshauptversammlung der Abteilung Leichtathletik des Sportvereins Oberteuringen statt. Der Vorstand konnte hierzu als Gäste unseren Bürgermeister Ralf Meßmer und den Vertreter des Gesamtvereins Gottfried Metzger begrüßen.

Nach der Begrüßung und dem Eröffnungsbeitrag durch den Vorstandsvorsitzenden Herbert Lechner berichteten die Übungsleiter und Vertreter der Abteilung aus den einzelnen Sportgruppen Kinderleichtathletik, Lauf-und Walkingtreff, Functional Training, Trimm Dich, Sportabzeichen, Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen. In den Resümees wurden die Erfolge einzelner Sportler hervorgehoben und über die durchgeführten Veranstaltungen und Aktivitäten informiert.

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Abteilung ihren ca. 388 Mitgliedern auch im vergangenen Jahr wieder ein breitgefächertes und sehr attraktives Sportangebot bieten konnte. Es wurde aber klar, dass dies ohne das großartige Engagement der Übungsleiter, Trainer und Betreuer nicht möglich gewesen wäre. Es konnten sowohl beim Kinderturnen sowie bei der Kinder-Leichtathletik neue engagierte Übungsleiter gewonnen werden.

Die Abteilung Leichtathletik des SVO wendet sich an alle interessierte und engagierte Mitglieder des Vereins, aber auch an Nichtmitglieder, um eine/n Verantwortliche/n für die Betreuung der Homepage zu gewinnen.

Durch die satzungsgemäß rollierenden Wahlen standen in diesem Jahr die Wahlen des gesamten Vorstandsteams an. Hierbei wurden bestätigt in ihren Ämtern: Herbert Lechner als 1. Vorsitzender, Monika Bercea als 2. Vorsitzende, Hermine Lechner als Kassenwart, Andrea Miller als Schriftführerin, Klemens Veeser als Gerätewart und Herbert Lechner als Sportwart, Cordula Rotter als Jugendwart. Neu besetzt wurde das Jugendwart-Team mit Tanja Buchta. Bestätigt wurden Cornelia Flogaus und Martin Amann als Kassenprüfer. Gottfried Metzger bedankte sich beim Verein und den Verantwortlichen für die gute Zusammenarbeit

Sehr anerkennend über die Arbeit in unserer Abteilung äußerte sich auch Bürgermeister Ralf Meßmer, der mit einem Dank an alle Trainer, Betreuer, Übungsleiter und fleißigen Helfer unsere diesjährige Jahreshauptversammlung beendete.

Weitere Infos unter www.leichtathletik-sportvereinoberteuringen.de