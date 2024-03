SVE Jugend 2 gewinnt in Horgenzell

16.03 um 10.00 Uhr gingen unsere Spieler Sebastian Gauer, Florian Gauer und Nico Ibold in Horgenzell zum Auswärtsspiel an die Platten. Spieler, Trainer und Fans wurden bestens mit Kaffee, Brezeln und Getränken versorgt. Vielen Dank dafür. Nach etwas mehr als 1,5 Stunden stand dann ein Auswärtssieg mit 4:6 Endstand auf der Anzeigetafel. Der Jugendtrainer Sebastian Rösenberg freute sich über den Erhalt des Spitzenplatzes in der Tabelle. Es steht nur noch ein Spiel aus. Wir drücken die Daumen.

