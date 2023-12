SV Ettenkirch räumt bei Kreismeisterschaft ab

Tischtennis Jugend räumt bei der Kreismeisterschaft ab. Am Sonntag, 3. Dezember, starteten schon um 8.00 Uhr unser Jugendtrainer Sebastian Rösenberg mit 7 Jugendlichen in Richtung Baindt zur Kreismeisterschaft.

Sebastian Gauer, Joel, Witulski, Pascal Witulski, Manuel Mayer, Tobias Mayer, Lukas Bezler und Nico Ibold freuten sich auf einen intensiven Spieltag.

Gottfried Allgaier unterstütze den Jugendtrainer den ganzen Tag, vielen Dank dafür. Bei einem sehr gut organisierten Turnier gab es viele sehr spannende Spiele und packend Ballwechsel zu sehen.

Am Nachmittag wurden bei der Siegerehrung die Erfolge der Jugendmannschaft sichtbar. Pascal Witulski gewann in der stark besetzten Klasse U19 die Bronzemedaille. Lukas Bezler könnte sensationell seinen Titel als Kreismeister in der Klasse U15 vom Vorjahr verteidigen. Nico Ibold wurde in der Klasse U11 die Goldmedaille überreicht, direkt gefolgt von Silber in der Klasse U 12.

Zum Abschluss wurden noch Lukas Bezler und Nico Ibold im Doppel Kreismeister. Auch die anderen Spieler hatten gute Leistungen vorzuweisen betonte Sebastian Rösenberg.

Müde aber sehr zufrieden ging es dann gegen 16.30 Uhr auf den Heimweg. Wir sind sehr stolz auf unsere erfolgreiche Jugend und unserem Jugendtrainer für seinen nicht selbstverständlichen Einsatz dankbar.

Interessierte Jugendliche können jederzeit an einem Probetraining teilnehmen. Dies ist außerhalb der Ferien Dienstags und Donnerstags um 18.30 in der Halle Ettenkirch. Ab 20.00 Uhr beginnt das Training der Aktiven.