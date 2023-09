SV Ettenkirch Jugend 1 gewinnt

Perfekter Saisonstart. Am 22. September startete die Jugend 1 um 19.00 Uhr die Runde mit einem Auswärtsspiel in Kluftern. Nach den Doppeln stand es noch ausgeglichen 1:1. Bei den Einzeln gab unsere Jugend mit den Spielern Joel Witulski, Pascal Witulski, Lukas Bezler und Sebastian Gauer dann Gas. Am Ende konnte unser Jugendtrainer Sebastian Rösenberg mit seiner Mannschaft einen 2:6 verbuchen. Weiter so! Foto: Tanja Rösenberg

