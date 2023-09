SV Ettenkirch gelingt perfekter Start

Am Samstag, 23. September, hatte die Jugend 2 in Ailingen ihren ersten Einsatz in dieser Runde. Ab 14.00 Uhr standen Tobias Mayer, Manuel Mayer, Florian Gauer und Nico Ibold an den Platten. Der Jugendtrainer Sebastian Rösenberg konnte es kaum glauben als am Ende ein 0:10 Sieg auf der Anzeigetafel stand. Ohne Satzverlust gewannen die Ettenkircher Jungs ihr erstes Spiel. Herzlichen Glückwunsch, weiter so! Foto: Tanja Rösenberg

