SV Ettenkirch festigt Tabellenführung

Am 02.03.2024 ging es für die Jugend 2 zum TV Langenargen zu einem Punktspiel. Ab 13.30 Uhr ging es für Sebastian Gauer, Florian Gauer und Nico Ibold an die Platten. Der Jugendtrainer Sebastian Rösenberg konnte es kaum fassen als nach 80 Minuten ein 1:9 Auswärtssieg auf der Anzeigetafel stand. Was für ein toller Erfolg der engagierten Jugendmannschaft die gerade an der Tabellenspitze steht. Es sind nur noch zwei Spiele in dieser Runde zu absolvieren. Wir drücken alle die Daumen.

