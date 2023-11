SV Ettenkirch bei Bezirksmeisterschaft

Schon kurz nach 7.00 Uhr startete Sebastian Rösenberg, der Jugendtrainer des SV Ettenkirch, zur Bezirksmeisterschaft nach Altshausen. Dort betreute er zwei Jugendliche sehr erfolgreich. Nico Ibold konnte in der Klasse U11 den zweiten Platz im Einzel und einen dritten Platz im Doppel erkämpfen. Lukas Bezler wurde in der Klasse U15 Bezirksmeister. Damit sind beide für die Regionsmeisterschaft qualifiziert, die am 19. November in Fischbach stattfindet. Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Erfolgen. Foto: Tanja Rösenberg

