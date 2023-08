Summer Spirit im Gästehaus St. Theresia

Das Summer Spirit Auszeitenprogramm ist ein gemeinsames Angebot des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing Langenargen, der Tourismusseelsorge des katholischen Dekanats Friedrichshafen und des Gästehauses St. Theresia der St. Elisabeth–Stiftung. Es bietet von Mai bis September unterschiedlichste spirituelle Freizeitangebote. Am 19. Juli fand die Veranstaltung „Kneipp´scher Espresso“ beim Gästehaus St. Theresia in Eriskirch am Bodensee statt.

Welche Grundprinzipien gehen aus der Philosophie Sebastian Kneipps hervor? Welche Wirkung hat ein Arm– oder Bein–Guss auf Körper und Seele? Schwester Dorothee vom Gästehaus St. Theresia und Heilpflanzenfachfrau und erfahrene Kneippanhängerin, Ulrike Schuler, führten in die Welt des Kneippens ein.

Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch den morgendlichen Himmel über Eriskirch. Noch wissen die insgesamt sechs Teilnehmenden des „Kneipp´schen Espresso“ nicht, welche Rolle die Tautröpfchen an diesem Vormittag spielen, die auf der Wiese im Garten vor dem Gästehaus St. Theresia der St. Elisabeth–Stiftung im Licht glänzen. Die fünf Frauen und ein Herr finden sich in der Kapelle des Gästehauses St. Theresia ein. Schwester Dorothee, Steyler Missionsschwester der Gemeinschaft „Der kleine Weg“ vom Gästehaus St. Theresia in Eriskirch, leitet zusammen mit Ulrike Schuler die Auszeit. „Wasser hat seit jeher eine tragende Rolle in unser aller Leben. Ob als Güsse, Dämpfe, Bäder, Waschungen oder in Verbindung mit Heilkräutern — Wasser bedeutet Leben“, sagt Schwester Dorothee.

Ein Film über Sebastian Kneipp (1821—1897), Hydrotherapeut und Naturheilkundler, bringt die Kneipp–Philosophie näher. „Die Kneipp–Therapie beruht auf Grundprinzipien, die auch heute, oder gerade in der heutigen Zeit, bedeutend sind: ein Leben im Einklang mit der Natur, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit“, erklärt Ulrike Schuler. Die Kneipp–Therapie basiert auf den fünf Säulen Lebensordnung, Wasser, Bewegung, Ernährung und Pflanzenheilkunde. „Mäßigung ist hier der Schlüsselbegriff. Auf eine ausgewogene, gesunde Balance kommt es an“, so die 63–jährige Heilpflanzenfachfrau. Extreme seien niemals gut. Wasser habe Kräfte und könne beeindruckende, positive Wirkungen auf Körper und Seele haben.