Summer Spirit auch 2024

Der Dekanatsrat des katholischen Dekanats Friedrichshafen hat in öffentlicher Sitzung im März getagt. Die Feststellung der Jahresrechnung 2023 wurde beschlossen. Die Arbeit der Profilstelle Tourismus wurde vorgestellt. Diakon Dieter Walser stellt unter dem Namen Summer Spirit ein großes Angebot an Auszeiten für Menschen im Urlaub, aber auch für alle, die am Bodensee leben und arbeiten, zur Verfügung. Weitere spirituelle Angebote des Dekanats werden von der Cityseelsorge und der Jugendseelsorge gemacht. Der Rat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die befristete Stelle zu verlängern und den entsprechenden Antrag bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu stellen. Über die im nächsten Jahr anstehende Wahl der Kirchengemeinderäte wurde informiert und die Kirchengemeinden wurden ermutigt, die Chance zu nutzen, sich in die Gestaltung der Zukunft der Kirche vor Ort einzubringen. Nach dem großen Zuspruch für den letzten Dekanatstag mit Gregor Linßen wurde auch „grünes Licht“ für ein weiteres Zusammentreffen aller im Dekanat Engagierten gegeben mit einem gemeinsamen Singen der Chöre während einer besonderen Abendliturgie und einem ergänzenden Programm der Begegnung für den 19. Oktober in Langenargen. Beim Bericht über kirchliches Leben vor Ort wurde der Glaubensweg im Argental vorgestellt. Die verschiedenen Rundwege durch das Argental laden ein zum Spaziergang und zur Besinnung in landschaftlich schöner Umgebung.

