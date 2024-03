Südostdeutsche Meisterschaften im Badminton

Bei den Südostdeutschen Meisterschaften in Freiberg (Sachsen) sammelte Claudia Vogelgsang viel Spielpraxis nach ihrer langen Verletzungspause und in Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften im Mai.

Im Mixed O45 erreichte Sie an der Seite von Mike Joppien den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Deutsche Meisterschaft. Im Dameneinzel O45 war Vogelgsang als Titelverteidigerin direkt für das Viertelfinale gesetzt. Sie gewann alle Spiele souverän und konnte somit ihren Titel verteidigen. Auch im Damendoppel O45 konnte Vogelgsang an der Seite von Simone Galla (TSV Lauf) ihren Titel verteidigen.

Die Deutschen Meisterschaften finden im Mai in Mühlheim an der Ruhr statt. Vogelgsang hofft auf eine Qualifizierung für die Europameisterschaft im August in Heusden-Zolden in Belgien.