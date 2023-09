Stockkampfkunst bei den Ailinger Ferienspielen

Die Ailinger Ferienspiele bieten mit ihrem vielfältigen Programm viel Spiel und Sport und jede Menge Spaß für diejenigen Kinder, die ihre Ferien in Friedrichshafen verbringen. Die katholische Erwachsenenbildung (keb) Bodenseekreis war diesen Sommer mit zwei Schnupperkursen „Stockkampfkunst“ dabei.

Kursleiterin Christine Prinz war begeistert von der intensiven Konzentration und dem großen Interesse ihrer jungen Teilnehmer*innen im Umgang mit den armlangen Rattanstöcken. Stockkampfkunst arbeitet spielerisch und kämpferisch. Dabei geht es nicht um wilde Kämpfe, sondern um koordinierte Schlagabfolgen und gemeinsam erarbeitete Rhythmusformen: Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen erfahren die Ästhetik der eingeübten Bewegungsabfolgen. Die Stöcke wirbeln, schlagen aneinander, werden geworfen und gefangen. Grenzen dürfen erfahren werden, zugleich sorgt der gemeinsame Rhythmus dafür, die Energie zu kanalisieren.

Die Stockkampfkunst ist in ihren Grundzügen leicht zu erlernen und erfordert weder Vorkenntnisse noch besondere körperliche Voraussetzungen. Stockkampf hilft, die eigene Kraft zu finden, um klar und stark nach außen aufzutreten. Der Umgang mit den Stöcken schult Konzentration, Koordination, Wahrnehmung, Disziplin und soziale Kompetenz. Die Kurse sind attraktiv für Mädchen und Jungs.

Einige der Teilnehmer*innen wünschen sich einen Kurs Stockkampfkunst mit mehreren Terminen, um die gelernten Schlagabfolgen zu vertiefen und neue zu erlernen. Kinder und Jugendliche, die Interesse an einem Kurs im Großraum FN — Markdorf — Oberteuringen im Frühjahr 2024 hätten, können sich gerne bei der keb Bodenseekreis unter [email protected] unverbindlich melden!

Die keb Bodenseekreis mit ihrer Geschäftsstelle im Haus der kirchlichen Dienste in Friedrichshafen ist Veranstalter offener Erwachsenenbildung. Sie bietet ein weitgefächertes Kursangebot zur Orientierung, Lebenshilfe und Fortbildung in unterschiedlichen Lebensbereichen und an verschiedenen Orten im Bodenseekreis. Informationen zum neuen Herbstprogramm und allen Veranstaltungen der keb Bodenseekreis erhält man unkompliziert per Mail [email protected], per Telefon (07541) 3786072 oder per Internet www.keb–fn.de