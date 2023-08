Mit „Musikstadt Wien“ eröffnen die Stockacher Meisterkonzerte

Die Saison der Stockacher Meisterkonzerte ist vorbereitet. Die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher erwartet ein vielfältiges Programm. Es beginnen zwei Künstler.

Hans Peter Hofmann (Violine) und Tatevik Mokatsian (Klavier) gastieren am Freitag, 8. September, ab 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr) mit Meisterwerken für ihre beiden Instrumente in der Stockacher Adler Post. Hans–Peter Hofmann, heute Professor für Violine an der Musikhochschule des Saarlandes in Saarbrücken, gehört zu den besten seines Fachs, ebenso wie seine aus Georgien stammende Pianisten–Kollegin Tatevik Mokatsian.

„Neben zwei Orchesterkonzerten zum Advent und Neujahr präsentieren wir Kammermusik der besonderen Art. Raritäten, eine Lesung und berühmte Werke kommen zur Aufführung“, so Georg Mais, künstlerischer Leiter der Reihe. Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier ergänzt: „Auch mit Hilfe unserer Unterstützer — der Sparkasse Hegau–Bodensee, dem Wohnparc Stumpp, der Stadtwerke Stockach, der Bürgerstiftung und der Familie von Heinrich Wagner — ist es uns weiterhin möglich, die Konzertreihe zu moderaten Preisen anzubieten.“

Der Start also mit „Musikstadt Wien“ mit den beiden Musikern, die an der Hochschule für Musik Saar in Saarbrücken lehren, jedoch beide seit Jahrzehnten auf den Bühnen weltweit unterwegs sind. Das Programm des Abends vereint spannende Sonaten von den berühmten Meistern der Klassik und Romantik: Mozart, Beethoven und Brahms — ein Konzert, das die Genialität dreier Meister vereint.

Vorverkauf