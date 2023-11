Stimmungsvolle Wallfahrt mit Pfarrer Rudolf Bauer

Auf eine dreitägige Pilgerreise nach Altötting begaben sich Mitglieder der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Nord unter der Leitung von Pfarrer Rudolf Bauer und Organisator Gerhard Groh. Nach dem Zimmerbezug erwartete die Reisegruppe eine Stadtführung mit dem Gang durch die Altstadt zum kennenlernen der Pilgerstätten in Altötting. Zum Tagesabschluss besuchten wir die Abendmesse in der Stiftspfarrkirche, zelebriert durch Stiftskanoniker Alois Schließl und Pfarrer Bauer mit anschließendem Rosenkranzgebet. Einen Höhepunkt erlebten die Teilnehmer am Samstagmorgen bei einer Pilgermesse mit Orgelbegleitung in der Gnadenkapelle am Altar bei der „Schwarzen Madonna“ mit Pfarrer Rudolf Bauer als Zelebrant. Anschließend ging die Fahrt nach Burghausen mit Führung durch die längste Burganlage der Welt und einer Stadtführung in Burghausen. Zum Mittagessen ging es in den Klostergasthof nach Raitenhaslach mit anschließender Führung in der Klosterkirche Raitenhaslach und einem Abstecher auf den Marienberg zu einer der schönsten Barockkirchen und Pilgerstätten in Bayern, wo gemeinsam das „Segne du Maria“ gesungen wurde. In Altötting gab es am Spätnachmittag die Möglichkeit zum Besuch von „Musik & Wort zur Wallfahrt in St. Magdalena ‐ eine Auszeit für die Seele“. Der zweite Tag fand seinen Abschluss mit einer Abendmesse in der Basilika St. Anna und anschließender stimmungsvoller Lichterprozession um die Gnadenkapelle ‐ ebenfalls ein Höhepunkt dieser Reise. Am Sonntgmorgen besuchten wir die Hl. Messe in St. Konrad, der Grabeskirche des Heiligen mit Konzelebrant Pfarrer Bauer. Auch zum Angelusgebet traf man sich kurz vor 12.00 Uhr nochmals vor der Gnadenkapelle der „Schwarzen Madonna“ von Altötting.

Nach dem Mittagessen ging es wieder auf die Heimreise, mit stimmungsvollen Texten, Gebet und Liedern, vorbereitet von Pfarrer Rudolf Bauer. Stimmungsvolle, beeindruckende Tage neigten sich zu Ende und viele der Reiseteilnehmer waren sich sicher, nicht zum letzten mal in Altötting gewesen zu sein.