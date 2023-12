Stimmungsvolle Adventsfeier beim Kirchenchor St. Maria

Zu seiner Adventsfeier hatte der Kirchenchor von St. Maria Jettenhausen aktive Sängerinnen und Sänger, Ehrenmitglieder, ehemalige Sängerinnen und Gastsänger eingeladen. Bei dieser stimmungsvollen Feier, bei der Chorvorstand Eduard Hager den Präses des Chores, Pfarrer Rudolf Bauer, Pfarrpensionär Sigbert Baumann und Chorleiter Georg Hasenmüller begrüßen konnte, standen die Ehrungen im Mittelpunkt. Eingeleitet wurde der Abend von Harmonika-Quintett des Harmonika-Club Friedrichshafen unter der Leitung von Wolfgang Zysk, die die Feier mit dem Musikstück „Reise ins Zillertal“ eröffneten. Bei der „Totenehrung“ gedachte der Vorsitzende des im vergangenen Jahr verstorbenen Chorehrenmitgliedes Elli Kaiser. Ein Grußwort und Gedanken von Pfarrer Rudolf Bauer mit einem Dank an den Chor für die Mitgestaltung der Gottesdienste rundete die Feierstunde ab. Zwischendurch bereicherte das Harmonika-Quintett mit seinen Melodien diese Adventsfeier, wobei vor allem „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller mit seinen bekannten und beschwingten Melodien die Herzen der Anwesenden erfreuten. Die gemeinsam mit dem Harmonika-Quintett gesungenen Lieder „Leise rieselt der Schnee“ und „Macht hoch die Tür“ leiteten über zum gemeinsamen Abendessen, danach nahmen Pfarrer Bauer und Chorvorstand Hager die Ehrungen langjähriger Chormitglieder vor. Für 20-jährige Treue zum Chorgesang wurde Rudolf Sproll und für 30 Jahre Chorgesang wurde Matthäus Maier geehrt. Karl Amann und Franz Mayer erhielten für 65 Jahre Sangestätigkeit im Chor von St. Maria jeweils einen Ehrenbrief von Bischof Dr. Gebhard Fürst und vom Cäcilienverband, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön und den besten Glückwünschen. Auch Pfarrer Bauer bedankte sich bei den geehrten Herren im Namen der Kirchengemeinde St. Maria für ihre langjährige Treue zur Chormusik mit einem Weinpräsent. Nachdem Georg Hasenmüller beim Festgottesdienst zum Patrozinium im September 2024 seine Chorleitertätigkeit in St. Maria beendet war der Wunsch der Chormitglieder, wenigstes bis zur Schließung und Erneuerung der Pfarrkirche St. Maria mit einem neuen Chorleiter weiterzumachen, und so konnte Eduard Hager bereits jetzt mit Maurice Meßmer einen Nachfolger präsentieren, der ab „Dreikönig“ bis September 2024 als Vizedirigent fungiert und danach die Chorleitung übernimmt: Der vierstimmige Chorsatz „Marienadvent“ rundete diese Feier ab.

