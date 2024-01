Online-Dating auf der Theaterbühne in Stetten

Bei ihren Aufführungen der bayerischen Komödie „Aufzumfensterln.com“ von Sebastian Uebel und Peter Müller haben die Theaterspieler des Sportclubs Stetten an drei Tagen Hochleistungen gezeigt. Sie sorgten mit ihrer Interpretation der im Stück vorkommenden Personen von Anfang an für grenzenlose Heiterkeit im Publikum, teilen die Theaterspieler des SC Stetten mit.

Bereits bei der Premiere am begrüßte Angela Bachteler in der gut gefüllten Halle viele Theaterfreunde und Vertreter der benachbarten Vereine unter dem Publikum. Bei der letzten Aufführung zwei Tage später waren dann alle Plätze in der Halle besetzt.

Schon beim Öffnen des Vorhangs war zu sehen, dass sich das Team der Kulissenbauer um Martin Pohl und Uli Weber sehr viel Mühe gegeben hatte und unter den Wirtshausgästen erkennt das Publikum die Senioren Hans Bailer und Udo Werz - zwei Schauspieler aus den Anfangszeiten der Theatergruppe Stetten, die das Stück durch ihren Witz und ihre Schlagfertigkeit hervorragend abrunden. Alle Rollen waren von der Regie, Conni Simmendinger und Martin Pohl bestens besetzt worden.

Zur Handlung des Stücks: Wieder einmal ist Sepp seine Freundin davongelaufen. Seine beiden Freunde Hans und Jakob beschließen, Sepp über eine Dating-App an die Frau zu bringen. Mit dem im Publikum schon seit vielen Jahren bekannten Freundestrio und der wie auf den Leib zugeschnittenen Besetzung, Michael Braun, Martin Pohl und Egon Simmendinger in den Hauptrollen war ein erfolgreicher Theaterabend vorprogrammiert.

Als sich tatsächlich in kurzer Zeit drei Damen melden, die von Isabelle Hummel, Rebecca Männer und Jasmin Weber authentisch verkörpert werden, wird es nicht nur für Sepp, sondern auch für seine beiden Freunde ernst. Es folgen unheimliche Dates, verschwundene Damen und für manche ein heftiges Schädelbrummen.

Die Köchin Erna, gespielt von Jana Jäger, fühlt sich zu Sepp hingezogen und will ihn für sich gewinnen. Dafür schlägt sie ihre Konkurrenz nicht nur vor den Kopf, sondern schon auch mal direkt drauf, und man sieht an ihrer verschmitzten Art, dass sie große Freude daran hat. Gemeinsam mit der schwerhörigen Wirtin Monika Gruber, wahrheitsgetreu gespielt von Assunta Saravo, versucht sie den Verlauf zu beeinflussen. Beim Bedienen des Pfarrers Martin, schauspielerisch hervorragend umgesetzt von Sebastian Braun, setzt sie alle Reize ein, um zu testen, wie sie auf Männer wirkt.

Die Lachmuskeln wurden wie immer bis zur letzten Minute strapaziert und auf alle immer mehr werdenden Verwirrungen erhielt der Zuschauer auf unterhaltsame, humorvolle und mitunter skurrile Art und Weise Antworten im Verlauf des Theaterabends.

Am Ende der letzten Vorstellung verabschiedete Angela Bachteler mit großem Bedauern die Regisseurin Conni Simmendinger, die zum letzten Mal aktiv war: „Wir werden dich sehr vermissen und hoffen, dass du auch im nächsten Jahr ab und zu bei den Proben vorbeikommst.“

Sie bedankte sich bei den vielen Akteuren und auch bei Sonja Stützle als Kopf des Organisationsteams, stellvertretend für weit mehr als 100 Helfer, die durch ihr Ehrenamt das Theater durch kulinarisches Wohlfühlvergnügen bereichert haben und zum Gelingen des Theaters beigetragen und eine reichhaltige Speisekarte hervorgezaubert hatten. Auch bedankte sie sich bei den seit vielen Jahren treuen Sponsoren, ohne die die hochwertige Tombola nicht möglich gewesen wäre.