Klangstarker Chor lädt zur offenen Probe

Der gemischte Chor Klangstark aus Stetten bei Achstetten lädt am Mittwoch, 13. September, um 20 Uhr im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe ein.

Vom 11. bis zum 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch der gemischte Chor Klangstark gehört zu den Ensembles, die an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen.

„Wir freuen uns immer über neue Gesichter, egal ob Sopran, Alt, Tenor oder Bass. Jeder ist herzlich willkommen“, so eine Sängerin des Chors. Nach der gemeinsamen Probe sind alle zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Der Chor besteht aus rund 20 Sängerinnen und Sängern jeden Alters. Diese proben regelmäßig für weltliche und kirchliche Konzerte.

Die offene Probe findet am 13. September um 20 Uhr im Probenraum in der Schustergasse 3 in Stetten statt. Interessierte können einfach vorbeikommen, ganz ohne Voranmeldung.