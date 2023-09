Standard–Tanzpaare räumen bei Landesmeisterschaft ab

Drei Landesmeistertitel und eine Finalteilnahme waren die außerordentlich erfolgreiche Ausbeute der Turnierpaare des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen bei den Landesmeisterschaften der Masters III (Altersgruppe ab 55 Jahren) Standard in Ludwigsburg.

Dass Ronald und Sabine Hegner ihr Turnier in der Einsteigerklasse gewinnen würden, war abzusehen. Das Paar hatte seine vorherigen D–Turniere durchweg mit Siegen beendet und auch diesmal 18 von 21 möglichen Wertungen auf Platz eins ertanzt. Mit dem Sieg war nicht nur der Landesmeistertitel verbunden, sondern auch der direkte Aufstieg in die C–Klasse. Hier tanzten Hegners gleich noch mit und entschieden auch diese Landesmeisterschaft eindrucksvoll mit 26 von 28 Bestnoten für sich. Doppelsieg für den ATC zum Auftakt!

Am Nachmittag begann der Wettkampf für Michael und Susanne Wölki in der zweithöchsten Leistungsklasse. Auch bei diesem ATC–Paar durfte ein Landesmeistertitel erwartet werden, waren die Beiden doch außerordentlich erfolgreich in der A–Klasse unterwegs. Und Wölkis haben geliefert! Mit allen möglichen Wertungen auf Platz eins ging auch dieser Titel an den Bodensee zum ATC. Und der Aufstieg in die S–Klasse war ebenfalls mit dabei.

Das letzte Turnier der Veranstaltung war den Paaren der Sonderklasse vorbehalten. Mit 28 Paaren war es das stärkste Feld des Tages. Jürgen und Katrin Kosch kämpften sich durch eine Vor– sowie zwei Zwischenrunden und wurden dann sogar für das Finale aufgerufen. Welch eine Überraschung! Am Ende wurde es Platz fünf für das ATC–Paar.

Der Teamgeist hat sich bei den Leistungssportlern des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen in den letzten Monaten deutlich weiterentwickelt. Nicht nur, dass sich die Tänzerinnen und Tänzer gegenseitig lautstark anfeuerten, auch die an diesem Tag nicht aktiven Paare hatten sich auf den Weg nach Ludwigsburg gemacht, um die Aktiven zu unterstützen.