Städtepartnerschaft — Ganz praktisch

„Schon mein Großvater hat bei Zeppelin–Metall gearbeitet“ — sagt Maurizio Sagawe und lächelt. Er ist sehr glücklich darüber, dass er bei der Firma Zeppelin in Friedrichshafen ab Herbst eine Ausbildung machen kann. Peter Gerstmann, Chef des Zeppelin–Konzerns, hat die Bewerbung von Maurizio unterstützt und freut sich über den ersten Azubi aus der Partnerstadt Imperia. Er wünscht Maurizio viel Erfolg. Geboren vor 22 Jahren in der Partnerstadt Imperia in Ligurien hat er durch seinen Vater Michael Sagawe, der aus Friedrichshafen stammt, persönliche Beziehungen zum Bodensee. Sein Vater hatte in Imperia die Firma „Metaltecnica“ für Bootsreparaturen und Nautischen Service. Dort hat Maurizio schon in früher Jugend Interesse für alle Arbeiten gezeigt und mit der Zeit auch selbst vieles gelernt — Bohren, Fräsen und Metallbearbeitung.

Nun will er Konstruktionsmechaniker werden und hat sich nach dem Besuch des „Liceo Nautico“ in Imperia um einen Ausbildungsplatz in der Partnerstadt Friedrichshafen beworben. Die Ausbildung wird drei Jahre dauern.

Die Städtepartnerschaft ist ihm durch sein Mutter, Silvia Maserini, bekannt. Sie war bis 2023 Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Imperia.