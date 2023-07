St. Elisabeth MJRS verabschiedet Abschlussklassen

Mit einem Wortgottesdienst, vorbereitet von Frau M. Rieger, in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus Ettenkirch wurde die Abschlussfeier der Abgangsschüler*innen der St. Elisabeth Mädchen– und Jungenrealschule Friedrichshafen eingeleitet. Unter der Überschrift „Die Reise geht weiter“ schauten die Schüler*innen auf die Jahre an St. Elisabeth zurück und erbaten Gottes Segen für ihre weitere Lebensreise. Nach dem Gottesdienst ging es weiter mit der offiziellen Zeugnisübergabe in der festlich geschmückten Ludwig–Roos–Halle in Ettenkirch. Der Festakt begann mit einem Sektempfang. Im Anschluss liefen die Abschlussschüler*innen unter musikalischer Begleitung, gemeinsam mit ihren Klassenleitungen in die Halle ein, in der sie von ihren Eltern, Verwandten und Freunden mit großem Applaus begrüßt wurden.

Den Auftakt bildete ein musikalischer Beitrag von Wendy Qu, einer Abschlussschülerin, die gerne bereit war, ihre eigene Feier musikalisch zu begleiten. Da die Schulleiterin S. Schuler–Seckinger erkrankt war, übernahm die anschließende Festrede der stellvertretende Schulleiter Ulrich Meister. Er gratulierte den Schüler*innen zu ihrem erreichten Abschluss und machte ihnen Mut, nach vorne zu blicken, sich nicht von verschlossenen Türen entmutigen zu lassen, da diese oftmals die Chance bieten, eine ganz andere Tür zum persönlichen Glück zu entdecken. Ferner zeichnete er die derzeit guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt auf. „Ein Koala–Bär frisst Eukalyptusblätter, weil ihm die kein anderer wegnimmt!“ Mit diesem Bild versuchte Meister den Schüler*innen zu verdeutlichen, dass sie nicht nur die Mainstream–Ausbildungen ins Auge fassen sollten, sondern den Mut und die Offenheit aufbringen, auch Nischenbereiche in Betracht zu ziehen. „Schaut euch nicht nur die breiten Straßen an, sondern guckt auch in Winkel und Gässchen“. Sich nicht von nur dem einen Berufswunsch leiten zu lassen, sondern bereit zu sein, in sich hineinzuhören, sich beraten zu lassen und ehrlich zu sich selbst und seinen Interessen zu sein — das ist es, was zählt. „Ihr könnt stolz auf euch und das Erreichte sein!

Nun begann die feierliche Übergabe der Zeugnisse an die vier Abgangsklassen. Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 und 20 Preisen sowie 29 Belobungen können die 92 Schüler*innen stolz auf das Geleistete sein. I. Kistner erreichte den Traumnotendurchschnitt von 1,0. Gratulation!