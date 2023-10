St. Dionysius Hiltensweiler und ihre Dachbodenorgel

Die Kirche in Hiltensweiler besitzt mit ihrer Dachbodenorgel ein besonderes Kleinod.

Aus Platzgründen wurde Anfang des vorigen Jahrhunderts die Orgel komplett umgebaut. Die Technik und die Pfeifen wurden in eine Kammer auf den Dachboden verlegt. Beim Umbau wurden Pfeifen aus der romantischen Vorgängerorgel aus dem 19. Jahrhundert mit eingebunden. Die Verbindung zum darunterliegenden Spieltisch erfolgte mit Bleikondukten. Jede Pfeife im Dachboden hatte eine Verbindung zum Spieltisch. Die Töne selbst kommen über das Schallgitter in der Decke in den Kirchenraum. Auf der neuen 2. Empore fand der Spieltisch und der Kirchenchor Platz. Dieser Typus von Orgel wurde von der Fa. Späth aus Mengen damals an 20 Orgeln umgesetzt. Heute wird nur noch die in Hiltensweiler und in Schramberg gespielt. Leider hat der Zahn der Zeit an der Orgel schwer genagt, so dass Töne nicht spielbar waren oder einfach hängen blieben, selbst der Holzwurm hatte noch Appetit. Gottesdienst ohne musikalische Begleitung ist wie Suppe ohne Salz. Deshalb musste etwas geschehen. Der zuständige Orgelsachverständige und Kantor Udo Rüdinger wurde auf den Plan gerufen. Er hat diese eingehend, unter Einbeziehung von mehreren professionellen Orgelspielern, begutachtet und für sanierungswürdig befunden. Nach reiflichen Überlegungen hat sich der Kirchengemeinderat im Jahr 2018 entschlossen, die Orgel mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand für die kommenden Generationen zu erhalten.

Die Kirchengemeinde muss dazu einen Spendenbeitrag leisten, bisher sind etwa 40 Prozent eingegangen. Wofür wir allen Spendern herzlich danken. Der formale Prozess der Durchführung der Orgelsanierung endete mit der Vergabe an die Orgelbaufirma Maier aus Hergensweiler. Diese hat die Arbeiten solide, sehr engagiert und mit vielen guten Ideen hervorragend ausgeführt. Die Kostproben sind ein musikalisches Highlight. Die Orgel einem breiteren Publikum zu präsentieren wäre uns ein Anliegen. Wir sind offen für Vorschläge und Anregungen.

Am 15. Oktober um 10.00 Uhr wird die Orgel, im Rahmen des Festgottesdienstes zum Kirchenpatrozinium, von Herrn Pfarrer Simon Hof eingeweiht. Herr Rüdinger wird uns die Orgel musikalisch vorstellen. Besucher sind herzlich willkommen.

Zeitgleich findet im Kindergarten St. Josef ein Kindergottesdienst statt. Sie ziehen erst mit dem Festzug in die Kirche ein.