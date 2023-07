SSV–Vorstand für Vereine unterwegs: Ralf Steck

Wer sind eigentlich die Menschen, die den Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) ehrenamtlich nach vorne bringen? Was machen diese Engagierten neben dem Einsatz für den SSV? Wer steckt als Privatperson dahinter? Heute stellen wir das Vorstandsmitglied Ralf Steck vor. Er ist der Präsident des Segel–Motorboot–Clubs Friedrichshafen und verantwortet beim SSV den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Den engagierten SSVler interessierte schon in Jugendjahren das Segeln. In Neu–Ulm war das jedoch schwierig und so verschlang er viele Bücher über „seinen“ Traumsport. Ende der 80er Jahre bot sich über einen Freund endlich die Chance, am Bodensee zu segeln. So begann eine rege Regattatätigkeit und als sein Freund ein Regattaboot, eine FUN, kaufte, war er von diesen Schiffstyp begeistert.

Durch Studium und erste Arbeitsstelle weitab vom See musste Steck einige Jahre pausieren. Ende 1996 machte er sich selbstständig und konnte sich seinen großen Wunsch erfüllen, an den Bodensee zu ziehen — seine Heimat ist seither Friedrichshafen. 1997 trat er in den SMCF ein. Auslöser dafür war, dass der SMCF eine FUN als Clubboot hatte.

Im Jahr 1998 wurde er zum Schriftführer und von 2005—2007 zum Vizepräsidenten gewählt. In dieser Zeit war er als aktiver Regattasegler in verschiedensten Mannschaften sportlich unterwegs. Seit 2017 ist er Präsident des SMCF. Er macht das, weil den Club weiter nach vorne bringen möchte und weil er große Lust auf das aktive Gestalten des SMCF hat. Der Club, in dem neue Mitglieder immer willkommen sind, besitzt drei eigene Segelboote und hat rund 300 Mitglieder. Und Steck segelt inzwischen seine eigene FUN.

Im SSV engagiert sich Ralf Steck seit 2021. Damals gab es einen Umbruch im Vorstand. Er wurde gefragt, ob er nicht dabei sein wolle. Und da ihn die Sportpolitik und -entwicklung in Friedrichshafen interessieren, machte er gerne mit.

Ralf Steck: „Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern des SSV wiedergewählt wurde. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit macht viel Spaß. Wir können Einiges bewegen. Uns und damit auch mir ist wichtig, dass wir die Kontakte zu den Vereinen intensivieren und ausbauen. Wir sind für alle Vereine da, egal ob groß oder klein. Und mir als freiem Journalisten liegt die positive Außendarstellung des SSV besonders am Herzen.“