SSV unterstützt Vereine mit Häfler Modell

Seit Jahren bietet der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) Unterstützung durch das Häfler Modell an. Hier können Vereine Bezuschussungen für eine Kooperation mit Schulen oder Kindergärten beantragen. Sechsundzwanzig Projekte werden in diesem laufenden Schuljahr gefördert. Und eine Unterstützung gibt es für die HSG Friedrichshafen/Fischbach, die in Kluftern mit der dortigen Grundschule kooperiert.

An jedem Donnerstag geht es mit Kindern aus der ersten bis zur dritten Klasse in die Sporthalle, um die ersten Grundlagen für den Handballsport zu erlernen. Und die Kids sind mit Begeisterung dabei. In den Übungsstunden wird die Spielform Aufsetzerball vermittelt, welche in dieser Altersstruktur ebenfalls im Vereinssport gespielt wird. Neben Werfen und Fangen lernen die Kinder auch die positiven Aspekte einer Mannschaftssportart kennen.

Und solche Projekte unterstützt der SSV gerne. Vereine haben hier die Chance, für ihren Sport Werbung zu machen, Mitglieder zu gewinnen. Auch die finanzielle Unterstützung kommt hier nicht zu kurz.

Im Frühjahr 2024 kommt die nächste Ausschreibung für das dann kommende Schuljahr heraus und ist auf der Homepage des SSV (www.sport-fn.de) zu finden.