Sportkreisvertreter besucht Taekwondo–Camp

Im Taekwondo Competence Center (TCC) des BSV Friedrichshafen trafen sich Anfang August rund hundert Sportlerinnen und Sportler aus mehr als 15 Nationen zum alljährlichen Sommertrainings–Camp.

Im Rahmen des Taekwondo–Camps besuchte Sportkreisvertreter Waldemar Witulski die Freundschaftswettkämpfe, die das TCC als Olympischer und Paralympischer Partner sowie offizieller Partner der Taekwondo–Sportverbände in der Sporthalle der Bodenseeschule in Friedrichshafen veranstaltete. Die Leitung hatte Boris Winkler, Bundestrainer Nachwuchs der Taekwondo Union und mehrfacher Deutscher Meister sowie Vize–Europameister.

Zur finanziellen Unterstützung der internationalen Wettkämpfe überreichte Waldemar Witulski einen Scheck im Namen des Sportkreises und nutze die Gelegenheit zu einem interessanten Gesprächs– und Erfahrungsaustausch mit dem TCC–Direktor Markus Kohlöffel, ehemaliger langjähriger Bundestrainer sowie Nationaltrainer von Schweden und der Schweiz. Auch mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Taekwondo Union und Leiter der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Sonthofen, Udo Wilke, sowie dem Koreaner Jaeung Shin als Nationaltrainer von Lettland kam Witulski ins Gespräch.

„Es ist beeindruckend, wie viel Trainingseifer und Herzblut in dieser Sportart steckt. Es ist schade, dass über Taekwondo und andere Randsportarten in den öffentlichen Medien nur wenig berichtet wird“, so das Fazit des Sportkreisvertreters.