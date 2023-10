Sportkreispräsidentin übergibt WLSB-Ehrennadeln

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Wassersportvereins Fischbach (WVF) hat Sportkreispräsidentin Eveline Leber zwei verdiente Vereinsmitglieder im Namen des WLSB geehrt. Leber lobte darüber hinaus das Engagement um das FIDS-Projekt.

Josef Kuhn ist seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen ehrenamtlich aktiv und erhielt die WLSB-Ehrennadel in Silber. Von 1981 bis 1985 unterstützte er den Verein als Hausmeister, von 1990 bis 1999 hatte er das Amt des Schriftführers inne und seit 2014 beweist er sein Organisationstalent als Hafenmeister, weist Liegeplätze zu, erledigt die Abrechnungen und überwacht den Hafenverkehr. „Das ist gerade in den Sommermonaten ein Vollzeitjob“, befand Eveline Leber.

Eine bronzene WLSB-Ehrennadel ging an Markus Böck, der seit März 2013 für die Mitgliederverwaltung inklusive Vereinsstatistik verantwortlich ist. „Dies ist in einem Verein mit fast 500 Mitgliedern eine ständige und verantwortungsvolle Aufgabe, die sicherlich auch manche Herausforderung mit sich bringt“, sagte Sportkreispräsidentin Leber. Außer der Ehrennadeln und Urkunde des WLSB überreichte sie im Namen des Sportkreises Bodensee jeweils einen „Häfler Gutschein“ und zwei Flaschen Wein.

Vor den Ehrungen adressierte Eveline Leber ein Lob an den Vorsitzenden Thomas Münzer seine Mitstreiter für das inklusive FIDS-Projekt (FIDS = Foundation for Integrated Disabled Sailing), das der WVF seit neun Jahren anbietet: „Es ist ein hervorragendes und vorbildliches Projekt, das zum Ziel hat, dass Jugendliche mit Handicap die eigene Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle verbessern, ihre Ausdauer erhöhen und ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein bekommen.“

Vom Sportkreis wird die Veranstaltung anerkennend wahrgenommen und auch jedes Jahr finanziell unterstützt.

Auch die Auszeichnung des „Youth Sailing Award“, den die Jugend auf der Messe Interboot erhalten hat, ließ Eveline Leber nicht unerwähnt: „Breitensportliche Aktivitäten sowie regelmäßige, über das ganz Jahr stattfindende Freizeitangebote in Verbindung mit der Kooperation der Grundschule Fischbach wird von jungen und erfahrenen Mitgliedern initiiert. Ein gutes Beispiel, wie sogenannte Tandems im Verein erfolgreich funktionieren können.“