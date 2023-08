Bewegung ist in jedem Lebensalter aus unterschiedlichen Gründen von Bedeutung. Einerseits trägt Sport zum gesunden physischen Zustand bei, andererseits stärkt es auch das geistige Wohlbefinden. Wer seinen Körper positiv wahrnimmt, steigert damit sein Selbstvertrauen.

In den Kursangeboten des VfB Friedrichshafen geht es um Gleichgewicht, Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Weitere Übungen aus den Bereichen Pilates, Yoga und Faszien werden ebenfalls gezielt trainiert. Zum Einsatz kommen neben Kleingeräten, wie Hanteln, Therabändern, Bällen auch Koordinationsleitern und vieles mehr.

Es lohnt sich in jedem Alter täglich Bewegung in den Alltag zu integrieren, denn regelmäßige körperliche Bewegung hat für die meisten Menschen deutliche Vorteile für die Gesundheit. Ganz wichtig: Sport soll Spaß machen.

Der Kurs „Haltung und Bewegung“ beginnt am 20. September und findet immer mittwochs von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Es gibt noch freie Plätze. Treffpunkt: Albert–Merglen–Halle in der Heinrich–Heine–Straße 22 in Friedrichshafen. Kosten für 12 Einheiten: VfB–Mitglieder: 35,00 Euro. Nicht–Mitglieder: 70,00 EUR

Ein weiterer Kurs, den der VfB ab Herbst anbietet, lautet „Haltung und Bewegung — aktiv älter werden ab 70 Jahre“. Der Kurs startet am 21. September und findet immer donnerstags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Treffpunkt: Albert–Merglen–Halle in der Heinrich–Heine–Straße 22 in Friedrichshafen. Kosten für 10 Einheiten: VfB–Mitglieder: 30,00 Euro. Nicht–Mitglieder: 55,00 EUR. Es sind noch wenige Plätze verfügbar.

Die Kurs–Leiterin Sonja Wiest freut sich über Anmeldungen per E–Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07541 55441.

Der Kurs ist zertifiziert und wird von den Krankenkassen unterstützt — vorausgesetzt die Kurs–Teilnahme ist zu 80 Prozent erfolgt.

Zum Training mitzubringen sind: Handtuch, Matte und ABS–Socken.

Der VfB Friedrichshafen wünscht viel Freude beim Sport für Junggebliebene und Senioren.