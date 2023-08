Spielmannszug Kehlen gratuliert

Am Sonntag, 20. August, nahm der Spielmannszug Kehlen am Bezirksmusikfest in Meckenbeuren teil, das dem 100–jährigen Jubiläum des Musikvereins Meckenbeuren gewidmet war. Trotz intensiver Hitze genossen wir das sonnige Wetter und brachten unsere Klänge in die festliche Atmosphäre ein. Herzlichen Glückwunsch an den Musikverein Meckenbeuren zum Jubiläum! Wir sind stolz, Teil dieses besonderen Ereignisses gewesen zu sein. Foto: Spielmannszug Kehlen

