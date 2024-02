SPD Immenstaad nominiert ihre Kandidaten für Kommunalwahl

Der SPD Ortsverein Immenstaad hat die Frauen und Männer nominiert, die bei der Kommunalwahl im Juni für die Partei antreten. Die SPD berichtet darüber in einer Pressemitteilung.

Vorsitzende Renate Schwarz-Govaers und Fraktionsvorsitzender Marco Theiling beantworteten zunächst alle Fragen der Kandidaten. Der Immenstaader Gemeinderat wird ab der nächsten Wahlperiode aus 18 Sitzen - statt wie bisher aus 16 Sitzen - bestehen. Die SPD stellt derzeit zwei Gemeinderäte.

Theiling wurde als Spitzenkandidat für Platz 1 einstimmig gewählt. In weiteren Wahlgängen im Blockverfahren wurden die weiteren Kandidaten gewählt: Katja Ries, Simon Becker, Karen Altenburg, Jörn Pfingstgräff, Simone Demuth, Niklas Kießling, Anna Brox-Musch, Mark Herding, Nora Nicklaus, Detlev Pape, Ingrid Heitz, Martin Altenburg, Renate Eckert, Ulrike Höppner, Monika Neffke und Lydia Remmels.

Der Aufbau der Liste erfolgt gemäß den SPD-Statuten nach dem Reißverschlussprinzip. Anders als zur letzten Kommunalwahl 2019 ergab sich dieses Jahr ein etwas größerer Anteil weiblicher Kandidaten. Die Altersstruktur reicht von 21 bis 74 Jahren, und alle Kandidaten eint laut Mitteilung das gesellschaftliche und soziale Engagement, ob im Beruf, in den Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr sowie im Elternbeirat. Dazu komme die Neugier, einen tieferen Einblick in die Arbeit der Verwaltung zu erhalten.

Ein Platz auf der Liste ist zurzeit noch unbesetzt, aber im Ortsverein ist man sehr positiv gestimmt, dass die Gespräche mit weiteren Kandidaten erfolgreich verlaufen und die Liste bis zur Abgabefrist vollständig ist.

Renate Schwarz-Govaers schloss: „Mit der Renovierung der Grundschule und der Linzgauhalle, den jährlich steigenden Kinderbetreuungskosten sowie der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum gibt es viele Themen, die die Menschen berühren und das Interesse an der Kommunalpolitik wecken. Und auch wenn die finanzielle Situation in Immenstaad in den nächsten Jahren angespannt sein wird, so wollen wir als SPD Ortsverein immer wieder die sozialen Themen, die das Zusammenleben in der Gemeinde lebenswert machen, voranbringen.“