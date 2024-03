Sozialverband VdK Langenargen ist 75 Jahre alt

Rund 60 Mitglieder waren in den Münzhof zur Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbands gekommen. Vorsitzende Verena Fix-Sorg gedachte zunächst der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder und erinnerte dann in einer kleinen Rückschau an die Gründung des Ortsverbands, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum feiern darf. Sie präsentierte einige Dokumente und auch Fotos aus der Gründungszeit, die bei den Anwesenden auf großes Interesse stießen. Der Ortsverband wurde am 22. März 1949 mit 16 Gründungsmitgliedern in der Bahnhofswirtschaft gegründet. Die Mitgliederzahl stieg kontinuierlich bis auf heute 302 Mitglieder an.

Nach den Berichten aus der Vorstandschaft über die Aktivitäten im Jahr 2023 dankte Verena Fix-Sorg den rund 25 aktiv Mitarbeitenden, ohne die das Vereinsleben nicht möglich wäre. Auch wurden einige Mitglieder für ihre 10-jährige Treue geehrt. Der Kassenbericht zeigte ein erfreuliches, wenn auch kleines Plus, die geplanten Veranstaltungen im laufenden Jahr können finanziert werden. Es wird wieder einen Tagesausflug, diesmal zur Landesgartenschau in Wangen, einen Sommerhock, eine Infoveranstaltung und die große Adventsfeier zum Jahresabschluss geben. Bürgermeister Münder war persönlich verhindert, schickte aber der Versammlung per Video-Botschaft Grußworte und gratulierte zum Jubiläum.

Nach einer kurzen Pause standen die Wahlen unter Leitung des Kreisverbandsvorsitzenden Reinhard Vochezer mit Unterstützung durch VdK- Ehrenmitglied Ernst Zizler an. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Helmut Stohr und Gustav Pross sowie die Kassenprüfer Ellen Stohr und Werner Will wurden mit Dank und einem kleinen Präsent verabschiedet. Die Versammlung wählte einstimmig den neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre, dieser setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende: Verena Fix-Sorg, stellvertretender Vorsitzender: Gerhard Dahnke , Kassierer: Etienne Zelnicek, Schriftführerin: Lydia Haydt, Frauenvertreterin und Mitgliederbeauftrage: Claudia Santus, Beisitzer: Sieglinde Bär, Erich Schmid und Patrick Santus. Vera Krasniqi und Gerhard Breyer wurden als neue Kassenprüfer ebenfalls einstimmig gewählt.

Zum Ausklang der harmonisch verlaufenden Versammlung konnten die Anwesenden bei einem kleinen Imbiss noch eine Dia-Show mit schönen Bildern von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres genießen.