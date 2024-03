Sozialverband Neukirch lädt zur Jahreshauptversammlung

Zusatzinfo von Dietmar Meisohle, zum Thema Neuerungen im Straßenverkehr, E-Bike/Pedelec/Fahrrad, Fahrradschutzstreifen, Umtauschfristen Führerschein usw.

Der Neukircher Sozialverband (SoVD) hat getagt: So fand in der „Krone“ in Wildpoltsweiler die Jahreshauptversammlung des SoVD- Ortverband Neukirch statt. Vorsitzender Edelbert Merk durfte wieder zahlreiche Mitglieder, Familienangehörige und Gäste begrüßen.

Besondere Willkommensgrüße galten dem Referenten, Dietmar Meisohle, der von dem Polizeipräsidium Ravensburg zur Prävention zu oben genannten Themen gekommen war. Auch Bürgermeister Reinhold Schnell aus Neukirch, der den SoVD seit Jahren unterstützt und begleitet, wurde herzlich begrüßt. Nach dem informativen Vortrag durch Herr Meisohle, führte der Vorsitzende weiter durchs Programm und erläuterte im Geschäfts- und Tätigkeitsbericht, dass die Mitgliederzahl mit rund 380 nahezu konstant geblieben ist.

Die Schwerpunkte im Jahr 2024 liegen weiterhin bei den Themen Pflege, Schwerbehinderung, Rente sowie Vorsorge, Betreuung und Patientenverfügungen.

Auf der diesjährigen „IBO“, Messe am Bodensee, wird der OV Neukirch ebenfalls vertreten sein und den Landesverband Mannheim kräftig unterstützen, so der Vorsitzende.

Weiter ging es mit dem Kassenbericht, der von dem Schatzmeister Karl Heinz Hänsler souverän vorgetragen wurde. Die Arbeit des Schatzmeisters wurde dann durch Revisor Manfred Beck auch im Namen von Georg Eisenbach und Siegfried Erb sehr gelobt. Bürgermeister Reinhold Schnell bat um die Entlastung des gesamten Vorstands, die durch die Mitlieder einstimmig war. Jetzt stand der Neuwahl des gesamten Vorstands , geleitet durch Reinhold Schnell, nichts mehr im Wege. Dem guten und harmonische Miteinander der Vorstandschaft in der vergangenen Zeit, war es auch zu verdanken, dass die Neuwahl rasch und unkompliziert über die Bühne ging. Bis auf einen erfreulichen Neuzugang durch Katharina Hauber blieb bei dem bisherigen Vorstand alles beim Alten.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Erster Vorsitzender Edelbert Merk, stellvertretender Vorsitzender Claus Form, Schatzmeister Karl-Heinz Hänsler, Schriftführerin Sibylle Schupp, Frauenbeauftragte Marianne Mühlebach. Beisitzerinnen sind Marianne Neusch, Agnes Barnsteiner und neu dazugekommen Katharina Hauber. Revisoren sind Manfred Beck, Siegfried Erb und Georg Eisenbach.