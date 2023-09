Sonntagsmatineè mit Humor und Mitgliederehrungen

Im Rahmen einer „Sonntagsmatineé“ im Kino „KiTT“ in Tettnang hat der CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau treue und verdiente Mitglieder geehrt und ausgezeichnet.

In seiner Laudatio lobte der stellvertretende Kreisvorsitzende und Sozialdezernent des Landratsamtes, Ignaz Wetzel das herausragende Engagement der vier Jubilare für die Partei in „guten und in schlechten Tagen“. Zuvor hatte Ortsverbandsvorsitzender Manfred Ehrle deren Verdienste um den Langnauer Ortsverband aufgezeigt.

Elmar Bentele sei seit 25 Jahren aus voller Überzeugung in der CDU. Im jungen Alter von 30 Jahren habe er sogar den Ortsvorsitz übernommen und diesen über 15 Jahre erfolgreich geführt. Er scheue sich keineswegs auch mal Dinge zu sagen, die unbequem seien. Als Geschäftsführer der „Farny Brauerei“ dürfe man immer auf seine Unterstützung und Erfahrung zählen.

Ebenfalls 25 Jahre ist Winfried Ruetz Mitglied der CDU im Argental. Wenn er es auch manchmal bereue, sage Ruetz immer das, was er denke und was auch gesagt werden müsse. Als langjähriger Ortschaftsrat von Langnau und Gemeinderat in Tettnang war dies immer seine Devise. Heute ist Ruetz im CDU-Kreisvorstand und als Delegierter beim Landesparteitag aktiv. Applaus zollten die Mitglieder der Tatsache, dass viele CDU-Veranstaltungen beim „Argentalelektriker“ stattfinden dürften.

Hermann Hillebrand blickt auf 40 Jahre Mitglied bei den Christdemokraten zurück. Hillebrand habe eine klare Lebenshaltung und da gehörten bei ihm die christlichen Werte einfach dazu, so der Laudator. Als Repräsentant vieler Vereine in Laimnau sei Hillebrand immer nah bei den Menschen.

Großes Interesse an der Politik hat August Lanz aus Unterlangnau, der bereits 50 Mitgliedsjahre zählen kann. Lanz war über Jahrzehnte Mitglied im Ortschaftsrat und hatte dabei immer „das Ohr ganz nah am Bürger“. Ruhig und sachlich habe er die Anliegen vorgetragen und tue dies auch heute noch. Besonders das Thema „Landwirtschaft“ sei für August Lanz stets zentral gewesen.

Unter kräftigem Applaus erhielten die Geehrten aus den Händen von Ignaz Wetzel ihre Urkunden und Ehrennadeln. Viel Freude und Humor bescherte den Teilnehmern dann der Film „Rehragout-Rendevouz, bei dem kein Auge trocken blieb.