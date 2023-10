Sonne, Spiel und Spaß für Kinder und Lehrkräfte

Am Donnerstag, 28. September, fand der Schulwandertag der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) Langenargen statt. Alle 190 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 wanderten mit Betreuungs- und Lehrkräften von der Schule ins Strandbad Eriskirch.

Bei bestem Wanderwetter führten die Viertklässler die Truppe ‐ mit der FAMS-Fahne vorweg ‐ an. Der Weg führte über den Markt entlang des Sees. Unterwegs machten die Kinder immer wieder kleine Pausen, um durch Essen und Trinken wieder neue Kraft zu schöpfen.

Am Strandbad angekommen, gab es für alle eine vitaminreiche Stärkung mit frisch geerntetem Obst, gesponsert vom Obsthof Dillmann aus Oberdorf. Danach konnten sich die Kinder noch ein Eis kaufen, das der Wirt vom „Wirtshaus am See“ ‐ trotz Saisonende ‐ extra für die Kinder besorgt hat. Anschließend blieb noch genügend Zeit, um auf dem Spielplatz, am Seeufer oder auf der großen Wiese zu spielen und die Gemeinschaft mit Freundinnen und Freunden zu genießen.

Nach dieser ausgiebigen Pause ging es weiter durch das Eriskircher Ried zum DLRG-Strand nach Langenargen. Dort wurden die vom Förderverein spendierten Würstchen von unserer „Mittagessens-Fee“ Claudi Klotz gegrillt und mit Begeisterung von den Kindern im Wecken verzehrt.

Am späten Nachmittag ging es wieder zurück zur Schule. Alle Kinder waren müde, aber glücklich über den rundum gelungenen Wandertag. Auch Schulleitung und Kollegium empfanden den Ausflug als vollen Erfolg.

Die Schülerinnen und Schüler waren sich einig: „Der Schulwandertag war super!“