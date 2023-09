Sonne, Sonne, Sonne und kein Regen

„Dieser Himmel bedeutet Probleme ‐ es gibt keinen Regen.“ Kisilu Musya spricht über die Dürre, die sein Dorf heimsucht. Der kenianische Bauer und Aktivist erlebt am eigenen Leib im Südosten seines Landes, wie Pflanzen vertrocknen. Und plötzlich öffnet der Himmel seine Schleusen und neue Bäumchen samt essbaren Mais schwimmen weg. Kisilu ist vom Klimawandel betroffen und kann seine Familie nur schwer ernähren.

Der Eine-Welt-Verein Tettnang startete zur Fairen Woche am 15. September 2023 mit einem Dokumentarfilm im Tettnanger KiTT, zu dem rund 65 Interessierte kamen. „Thank you for the rain ‐ Danke für den Regen“ ist ein Dokumentarfilm von und über Kisilu. Er hat verstanden, was passiert und versucht seine Nachbarn und weitere Dörfer zum Kampf gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe auf ihre Ernte zu mobilisieren. Er reist sogar guten Mutes als Vertreter einer vom Klimawandel besonders stark betroffenen Region zur UN-Klimakonferenz 2015 nach Paris. Dort muss er ernüchtert feststellen, dass die politischen und anderen Vertreter zum Teil denken, „dass sie das alles nicht betrifft“. Und auch zuhause sind nicht alle Dorfbewohner von seiner Initiative, Bäume zu pflanzen, überzeugt.

„Klimagerechtigkeit“ ist das Motto der diesjährigen bundesweiten Fairen Woche 2023. Vor dem Film stellte Janina Reimann kurz dar, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Menschenrechte hat. Die Juristin ist Mitglied der Lokalgruppe Tübingen und Teil des Vorstands von FIAN Deutschland. Das „FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk“ ist eine als Verein eingetragene Kölner Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf Nahrung und Ernährung einsetzt. „Aber letztlich bedroht der Klimawandel alles: das Recht auf Leben, auf Gesundheit, das Recht auf Wasser und Nahrung, Wohnung und Selbstbestimmung,“ so Janina Reimann. Laut des UN-Sozialpaktes liege es in der Pflicht eines jeden Staates, sich darum zu kümmern.

Unterschiedlichste Akteure wie Politiker, Regierungen, Organisationen, Verbraucher und Betroffene vor Ort müssen auf vielfältige Weise handeln. Reiche Staaten als Verursacher dieser drastischen Umweltveränderungen sind gefragt. Und obwohl er aus Paris enttäuscht zurückkam und seine Nachbarn skeptisch sind, sagt Kisilu Musya am Ende des Films: „Ich werde mein Bestes versuchen.“