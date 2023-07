Sommer, Sonne, tolle Stimmung

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen feierten die Bewohner des „Hospitals zum heiligen Geist“ in Langenargen unter schattigen Bäumen und vor traumhafter Bodenseekulisse ihr diesjähriges Sommerfest. Hospitalleiterin Ramona Masurek begrüßte die Bewohner und deren Gäste mit einem launigen Gedicht. Danach führte Betreuungsleiterin Jutta Geiger gewohnt galant durch das Nachmittagsprogramm. Den musikalischen Part übernahmen schon traditionell „Die Saloniker“ aus Wangen. Die Musikgruppe um den Leiter Gerd Frank sorgte mit ihrer „Wiener Kaffeehausmusik“ aus den 20–er und 30–er Jahre gleich für eine gute Stimmung und luden damit auch zum Mitschunkeln und mitsingen ein. Bei der „Fischerin vom Bodensee“ war der Chor weit über den See zu hören.

Nun unterhielt Mathias Bucher mit Zaubertricks das Publikum, er hatte auch den nächsten Programmpunkt aus verschiedenen Tanzgruppen zusammengestellt. Über dreißig Salsa–Tänzer und Tänzerinnen heizten die Stimmung mit flotten lateinamerikanischen Rhythmen kräftig an und luden zum Mittanzen ein. Das ging sogar mit Rollstuhl, wie einige Bewohnerinnen bewiesen. Ein kräftig geblasenes „Halali“ von den Jagdhornbläsern aus Langenargen gab es unter der Leitung von Ebe Hanser. Mit ihrem besonderen Klang trugen sie verschiedene Stücke aus der Jagdmusik vor und begeisterte damit die Zuhörer. Das Hauswirtschaftsteam unter Leitung von Petra Hase versorgte alle Festgäste mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken, sodass es auch zu einem gemütlichen „Kaffeeschwatz“ unter den Bewohnern und Gästen kam. Nun war es an der Zeit Danke zu sagen. Die Betreuungsleiterin dankte den zahlreichen ehrenamtlich tägigen für ihre Begleitung von Ausflügen, Spaziergängen mit den Bewohnern, Begleitung bei Arztbesuchen oder der Unterstützung bei Angeboten wie dem Sommerfest. „Ohne eure Hilfe wäre all das nicht zu stemmen und heute konnten wir unseren Bewohnern und Bewohnerinnen wieder einen wunderbaren Nachmittag bescheren“. Als kleines Dankeschön überreichte sie, unter dem großen Beifall aller Anwesenden, jeweils einen Blumenstrauß. Zum Abschluss wurde dann der Grill angeheizt und die Bewohner und ihre Gäste wurden mit köstlichen Salaten und Grillspezialitäten verwöhnt.

„Das war ein wunderbarer Nachmittag, vielen Dank an alle“ mit diesen Worten bedankte sich eine sichtlich gerührte Bewohnerin am Ende des Nachmittags.