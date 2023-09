Eröffnung der diesjährigen Bodensee–Apfelsasion im idyllischen Feriendorf Nonnenhorn, dem letzten Zipfel Bayerns am Schwabenmeer. Höchstrangiger Ehrengast der Veranstaltung ist Markus Söder. Mehr als Ministerpräsident des Freistaats und CSU–Chef geht an diesem sonnigen Mittwochmorgen am Bodenseeufer unweit des örtlichen Landungsstegs nicht.

Bevor der 56–Jährige aber endlich zu den vielleicht 100 Anwesenden sprechen darf, sind noch andere dran — darunter Erich Röhrenbach, einer der beiden Vorsitzenden des Vereins Obstregion Bodensee. Er schließt seine Ansprache mit dem Hinweis, die Obstbauern bräuchten „keine Verbotspolitik vom grünen Tisch aus“ — und lässt durchblicken, dass mit grün auch die entsprechende Partei gemeint ist, von Gegnern gerne als Verbotspartei bezeichnet.

Worauf ein leichtes Lächeln über Söders Gesicht huscht. Hier ist er offenbar unter Freunden. Niemand ruft lautstark den Namen Hubert Aiwanger in die noch frische Morgenluft. Sein Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister ist weit weg. Weder er, noch dessen Freie–Wähler oder die Nazi–Pamphlet–Affäre finden Erwähnung. Es ist, als würde der Koalitionspartner nicht existieren. So wie es übrigens bereits die vergangenen Tage bei Söders Wahlkampfauftritten war.

Ein entspannter Söder

Abgestimmt wird in Bayern am 8. Oktober. Überall wo der Ministerpräsident auftaucht, geht es also um Wähler für ihn und die CSU — natürlich auch im kleinen Nonnenhorn. Söder gibt sich tiefenentspannt und launig. Die Lacher hat er schnell auf seiner Seite. Der Süden bezahle doch über den Länderfinanzausgleich ganz Deutschland, spricht er eines seiner Lieblingsthemen an. Das Publikum, fährt er fort, hätte aber doch „lieber Geld am Bodensee als es nach Berlin zu schicken“.

Lieber Geld am Bodensee als es nach Berlin zu schicken. Markus Söder

Beim Thema Pflanzenschutzmittel, einem heißen Thema in der Landwirtschaft, bekommen Klimakleber in einem von Söders üblichen Seitenhieben ihr Fett weg. Pflanzenschutzmittel ja, aber mit Maß und Augenmaß einsetzen, betont Söder. Sonst würde sich noch irgendwer „an die Äpfel kleben“. Gelächter in der Zuhörermenge, nur ganz hinten machen einige wenige ein mürrisches Gesicht.

Absehbarer Erfolg

Im Grunde genommen läuft es für Söder nicht schlecht — wie in der Obstbauern–Runde am Bodensee, aber letztlich ebenso bayernweit. Der Freistaat liegt bei verschiedenen, offiziell erfassten Parametern bundesweit ganz vorne: innere Sicherheit, Bildung und Einkommen. Bei der Klimapolitik behauptet dies Söder ebenso, Ökoverbände wie der BUND sehen Bayern jedoch hier ganz hinten. Jedenfalls ist zwischen Karwendel und Main keine Wechselstimmung festzustellen.

Scheitern können Söder und seine CSU eigentlich nur an sich selbst. Die Umfragewerte der vergangenen Monate lagen immer bei 40 Prozent der Stimmen, mal etwas mehr, zuletzt etwas weniger. Der leichte Schwund pikiert zwar die Partei. Es fehle ein zündendes Thema, glaubt man in ihren Reihen. Das zentrale Abarbeiten an der Ampel–Koalition wirke inzwischen so abgelutscht wie Slogans in der Form von „Bayernkraft statt Bundesfrust“. Aber die Opposition kommt deshalb noch lange nicht in die Puschen. In Teilen ist sie noch nicht einmal als solche erkennen, so unscheinbar kommt sie daher.

Unscheinbare Gegner

Die bayerischen Grünen? Nach der für sie erfolgreichen Landtagswahl 2018 hatten sie Hoffnungen, von Söder zum Koalitionspartner erhoben zu werden. Wie bekannt ist, wurde nicht daraus. Und wie Söder dieser Tage erneut betont hat, können die Grünen auch dieses Mal jegliche Hoffnungen fahren lassen — zumal sie von den Meinungsforschungsinstituten auf dem absteigenden Ast gesehen werden. Laut den Auguren eine Folge der Ampel–Politik in Berlin.

Daneben sind die bayerischen Grünen mit ihrem Personal im Freistaat aber auch weit davon entfernt, ein Zugpferd in ihren Reihen zu haben. Manchmal meldet sich eine Katharina Schulze zu Wort. Aus Baden kommend ist sie zur Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag aufgestiegen. Ihr ein Gesicht zuzuordnen, fällt schwer. Das selbe gilt für ihren Partner in der Fraktionsführung, Ludwig Hartmann. Und die eigentlichen Parteichefs Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski? Eine Angelegenheit für absolute Insider grüner Politik.

Spott vom Ministerpräsidenten

Bei der SPD–Spitze sieht es nicht viel anders aus. Obergenosse Florian von Brunn? Wohl als unbeschriebenes Blatt einzuordnen, selbst wenn er ständig versucht, seine bei der letzten Landtagswahl zur Kleinpartei mit 9,7 Prozent geschrumpfte Truppe im Gespräch zu halten. Söder macht sich gerne einen Spaß daraus, ihn als „Florian von Dings“ zu verspotten. Das ist gehässig. Aber dies konnte der CSU–Chef schon immer sein — siehe etwa seine Zeit als CSU–Generalsekretär von 2002 bis 2007, als er für den damaligen Parteichef und Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zum „Wadlbeißer“ wurde.

Bleibt noch die dritte im Landtag vertretenen Oppositionskraft. Sie wird von der AfD gestellt, geprägt von ständigen Personalquerelen. Weshalb schwer auszumachen ist, wer gerade etwas zu sagen hat. Zu guter Letzt mag sich mancher braver Bayer noch daran erinnern, dass es einmal eine FDP gab — Liberale, die von 2008 bis 2013 sogar Koalitionspartner der CSU gewesen sind. Ihr Schicksal: Gegenwärtig nicht im Landtag vertreten, laut aktuellen Umfragen demnächst genauso wenig.

Aiwangers altes Hetz–Papier

Von solchen Gegnern lässt sich ein Söder nicht beeindrucken. Er hält es mit dem 1948 verstorbenen legendären Münchner Komiker Karl Valentin. Von diesem stammen die eindrücklichen Worte, er werde „das nicht einmal ignorieren“. In diesem Sinne darf die Opposition im Wahlkampf spüren, wie sehr sie der CSU–Chef mit Missachtung straft. Die Anbiederung von Grünen, SPD und FDP während der Aiwanger–Affäre, als Ersatz für die Freien Wähler einzuspringen, überging Söder komplett. Den Vorschlag einer TV–Kandidaten–Debatte hat er lässig vom Tisch gewischt. Selbst seine Parteifreunde witzeln deshalb von der „One–Franken–Show“ des gebürtigen Nürnbergers.

Bei einer solchen gegebenen Konstellation versprach der Wahlkampf über Wochen hinweg fast schon endlose bleierne Langeweile. Was wohl so gekommen wäre, wenn nicht ein SPD–naher pensionierter Lehrer mit dem Freien–Wähler–Chef Aiwanger noch ein Hühnchen zu rupfen gehabt hätte. Nochmals zur Erinnerung. Das Mittel der Wahl war ein Pamphlet mit nazistischem Inhalt aus dem Schuljahr 1987/1988, ein mit dem damaligen Schüler Aiwanger verknüpftes Hetzpapier. Der Pädagoge im Ruhestand bot den Sachverhalt Anfang August diversen Medien an. Die linksliberale Süddeutsche Zeitung brachte ihn an die Öffentlichkeit — und der Wahlkampf bekam plötzlich Feuer.

Amateurhafte Verteidigung

In erster Linie wurde es für Aiwanger heiß. Ansonsten im Bierzelt der große Rednerheld, agierte er bei seiner Verteidigung anerkantermaßen amateurhaft. Die Anfangsstrategie: Nur zugeben, was nicht zu leugnen ist. Schließlich bezichtigte sich sein Bruder, das Nazi–Papier verfasst zu haben. Von ihm selber kam eine Entschuldigung, verbunden mit dem Hinweis, sich an vieles nicht mehr erinnern zu können. Söders Auftrag, 25 Fragen zu diesem Fall zu beantworten, kam er nach. Ausreichend, wie der Ministerpräsident eher kühl befand — also Note 4. Aber sie gefährdet die Versetzung nicht. Söder beschied am Sonntag, Aiwanger könne sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister bleiben.

Was zu erwarten gewesen war, meinten diverse politische Analysten. Eine naheliegende Erkenntnis, hatte sich doch Söder frühzeitig an die Freien Wähler gebunden und die Fortsetzung der sogenannten „Bayernkoalition“ beschworen. Ihm fehlten wahlstrategische Optionen — mit der Folge, dass der politische Gegner ihn in der Pamphlet–Affäre nun direkt angehen kann: als Ministerpräsident, der einen vermeintlich unkoscheren Mann im Kabinett behält.

Söders Entscheidung wird begrüßt

Als gewitzter Veteran zahlloser politischer Winkelzüge dürfte Söder dies eingepreist haben. Analysten sehen ihn dadurch vielleicht ein paar Stimmen in der Mitte verlieren. Hätte er Aiwanger jedoch geschasst, wären ihm aber womöglich Scharen von rechtskonservativen Wählern von der Fahne gegangen — angezogen vom Opfermythos, an dem der Problempolitiker gerade arbeitet. Eine Forsa–Umfrage im Auftrag von RTL ergab zum Wochenanfang, dass 92 Prozent der CSU–Anhängerschaft Söders Entscheidung goutieren. Wie er selber zu Aiwanger steht, lässt sich nur indirekt erschließen — etwa durch die dieser Tage gefallene Aussage, die CSU sei „das seriöse Zentrum für Bayern“.

Was wiederum Worte sind, die Söders Gegner wohl eher naserümpfend kommentieren. Tatsächlich bewegt sich der Ministerpräsident von Fall zu Fall auf sonderbaren Wegen — beispielsweise als er im Frühjahr vorschlug, Atomkraftwerke unter bayerischer Eigenregie weiterzuführen. Ein Unsinn, weil es dazu keine verfassungsrechtliche Grundlage gibt. Wobei davon auszugehen ist, dass Söder dies völlig klar war. Der Vorstoß brachte ihm einmal mehr den Vorwurf eines ungehemmten Populismus ein. In der CSU spricht man aber eher davon, das Ohr am Mund des Volkes zu haben — oder wahlweise die Luftherrschaft über den Stammtischen zu bewahren.

Gardaseefeeling am Bodensee. Markus Söder

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Der Ministerpräsident hat in seinem Wahlkampf den Auftritt in rund 110 Bierzelten vorgesehen. So eine Festarena konnte Nonnenhorn an seinem Bodenseeufer nicht bieten. Doch es ging auch ohne. Söder lobte dafür ein „Gardaseefeeling“, erwähnte noch den Apfel der Versuchung, den sich Eva im Alten Testament von der Schlange aufschwatzen ließ und hielt am Schluss der Veranstaltung einen ganzen Karton des rot–gelben Obstes in den Händen. Eine fruchtige Geste für den erhofften Wahlsieg.