Diese „Schatztruhe“ hat es in sich: Seit 45 Jahren erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Basis der Taucharchäologie die prähistorischen Pfahlbauten in Sipplingen am Nordufer des Überlinger Sees, die sich auf einer Fläche von 2,5 Hektar erstrecken.

Weil heute immer noch „nur“ zehn Prozent bekannt sind, gilt das Sipplinger Reservoir als schier unerschöpflich. Jetzt sind die ersten beiden Buchbände über die Forschungsergebnisse der Pfahlbauten, die auf die Zeit von 3919 bis 933 vor Christus datiert werden, vorgestellt worden. Zwei weitere Bände sollen folgen.

Unendlich viele Funde, alles kaputt ‐ Helmut Schlichtherle, früher Leiter des Fachbereichs Feuchtbodenarchäologie des Landesamts für Denkmalpflege (LAD) und einer der Buchautoren, spricht vom „Glück und Elend“ eines Feuchtbodenarchäologen.

Schon im 19. Jahrhundert gab es Ausgrabungen

Der Mann, den schon als Kind die Tatsache fasziniert hat, „dass in unseren Seen Siedlungen längst vergangener Zivilisationen versunken sind“, muss es wissen: Als jugendlicher Student war er bereits mit dem Tauchanzug unter Wasser.

Die Faszination für Taucharchäologie hat Helmut Schlichtherle seither nicht mehr losgelassen ‐ auch jetzt nicht, wo er im Ruhestand ist. „Schon im 19. Jahrhundert hat es in Sipplingen Ausgrabungen gegeben. Fischer und Bauern haben sich dadurch ein Zubrot verdient“, berichtet der Experte.

Adalbert Müller, einer der Buchautoren, mit einer Kollegin nach einem Tauchgang in Sipplingen. (Foto: Hildegard Nagler )

Er erklärt, warum in den 1980er- und 1990er-Jahren Wissenschaftler im Januar, Februar und März tauchten: Weil es damals, als der Bodensee noch nicht so sauber war, in den genannten Monaten unter Wasser klare Sicht gab. Zudem habe es keine Touristen und keine Boote gegeben.

Die Technik der Dokumentation unter Wasser hätten die deutschen Feuchtbodenarchäologen seinerzeit von Ulrich Ruoff, Stadtarchäologe von Zürich, übernommen und weiterentwickelt, beispielsweise, indem sie einen Unterwasserstaubsauger entwickelt haben.

Schlichtherle berichtet von einem vollständigen Hut aus dem dritten Jahrtausend vor Christus, der gefunden wurde. Ötzi war ein Zeitgenosse der Siedlung in Sipplingen.

Ein gigantisches Puzzle ohne Vorlage

Hunderte von Fotos, Skizzen und Plänen entstanden beispielsweise bei einer Grabung 2012. Tausende von Tierknochen wurden dokumentiert ‐ wie 10.001 Pfähle, 2388 liegende Hölzer sowie 27.800 Funde, davon eine Tonne Keramik. 1000 Erdproben wurden genommen und 184.800 botanische Reste ausgezählt.

Allesamt Teile eines Puzzles, von dem es keine Vorlage gibt. Ziel der Wissenschaftler ist es trotzdem, ein Bild zu bekommen. Wie beispielsweise von der mittleren Pfyner Kultur (3727 bis 3670). „100 bis 130 Häuser hat es damals gleichzeitig gegeben“, sagt Renate Ebersbach, seit 2016 Leiterin des Fachbereichs Feuchtbodenarchäologie des Landesamts für Denkmalpflege.

Claus Wolf (von links), Präsident des Landesamts für Denkmalpflege übergibt das neue Werk an Landrat Luca Wilhelm Prayon und Oliver Gortat, Bürgermeister der Gemeinde Sipplingen. (Foto: Hildegard Nagler )

Man gehe von 500 bis 1000 Menschen aus, 100 bis 150 Rindern, Schafen und Ziegen. „Da war einiges los“, betont Ebersbach. „In 3000 Jahren passiert sehr viel.“ Als Meilensteine beurteilt sie das Rad, den Wagen oder den Pflug. Antworten auf die Frage, wie die Menschen damals mit dem Klimawandel umgegangen sind, gebe es in Band 3, kündigt Ebersbach an.

In dem neuen Band der Reihe „Siedlungsarchäologie im Alpenvorland“ werden für jede einzelne der mehr als 20 Siedlungen die Befunde und die dendrochronologischen Datierungen vorgelegt, verbunden mit neuesten Erkenntnissen zur Entwicklung von Haus- und Siedlungsformen und ihrem zeitlichen Neben- und Nacheinander.

3000 Jahre Menschheitsgeschichte nachzeichnen

Sipplingens Bürgermeister Oliver Gortat betonte die Bedeutung der Fundstelle: „Als Bürgermeister der Seegemeinde Sipplingen bin ich sehr stolz, dass im Bereich unseres Osthafens eine der größten und am besten erhaltenen Pfahlbaustationen am Bodensee steht. Sie ist nicht nur ein historisches Wahrzeichen unserer Gemeinde, sondern auch ein Fenster in die Vergangenheit, das uns Einblicke in das Leben und die Kultur unserer Vorfahren gewährt.“

Auch Landrat Luca Wilhelm Prayon zeigt sich begeistert und zugleich fasziniert von der Pfahlbausiedlung und den wissenschaftlichen Ergebnissen. „Das ist sehr beeindruckend.“

Informationen zum Buch „Siedlungsarchäologie im Alpenvorland XV. Die Pfahlbausiedlungen von Sipplingen-Osthafen am Bodensee I. Befunde und dendrochronologische Untersuchungen (Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg Band 22)“ von Irenäus Matuschik, Adalbert Müller, André Billamboz, Oliver Nelle, Renate Ebersbach und Helmut Schlichtherle, zwei Bände, 372 und 164 Seiten, 154 Abbildungen, 11 Tabellen, 134 Tafeln, 6 Beilagen, ISBN: 978-3-7520-0648-3, 89 Euro.

92.000 Kulturdenkmale in Baden-Württemberg wie beispielsweise die prähistorische Pfahlbausiedlung in Sipplingen gelte es zu schützen, sagt Claus Wolf, Präsident des LAD. „Jedes gibt es nur ein Mal.“

Er dankt den Autoren und hebt hervor: „Mit Hilfe der in Sipplingen freigelegten Funde und Befunde können wir 3000 Jahre Menschheitsgeschichte von der Jungsteinzeit bis in die Späte Bronzezeit nachzeichnen.“

Noch hunderttausende Pfähle sind im Wasser

Die Fundstelle „Sipplingen-Osthafen“ am Nordufer des Überlinger Sees gehört zu den bedeutendsten prähistorischen Seeufersiedlungen des Bodensees. Seit 2011 ist sie Teil des UNESCO-Welterbes „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Ein Viertel der Schichten in Sipplingen sei mittlerweile abgedeckt, 42 Erosionsmarker seien angebracht, berichtet Renate Ebersbach.

Hochgerechnet gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es auf dem Sipplinger Areal in einer bis zu 1,5 Meter tiefen Schicht noch hunderte von prähistorischen Häusern sowie hunderttausende Pfähle gibt ‐ und eine Viertel Million Funde.