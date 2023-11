Wegen eines Erdrutschs ist die B31alt zwischen Sipplingen und Ludwigshafen in beiden Richtungen gesperrt, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt.

Demnach landeten Baumwurzelballen auf der Straße, in die eine Autofahrerin hineinfuhr. Sie blieb jedoch unverletzt. Ein Geologe soll die Lage am Mittwoch begutachten, so die Polizei.