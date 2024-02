Studiokonzert auf der Musikinsel mit Violoncello und Klavier

Ein Duo, das sich wunderbar ergänzt: Am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr spielen Bernhard Lörcher (Violoncello) und Anna Zassimova (Klavier) beim Studiokonzert auf der Musikinsel im Walburgissaal und präsentieren unter anderem Werke von Debussy, Liszt und Beethoven.

Cellist Bernhard Lörcher wurde 1970 in Freiburg geboren. Er studierte in Karlsruhe bei Professor Martin Ostertag und erhielt seine kammermusikalische Ausbildung in Wien beim Alban-Berg-Quartett und beim Haydn-Trio Wien. Mit verschiedenen Kammermusikformationen war er danach zu Gast bei vielen Musikfestivals und erhielt Einladungen zu Konzerten in ganz Europa. 1994 war er Preisträger beim Mendelssohnwettbewerb in Berlin. Seit 1999 ist er Cellist bei den Stuttgarter Philharmonikern, seit 2001 als Solo-Cellist. 2006 trat er erstmals beim Santa-Catarina-Musikfestival in Brasilien auf, zu dem er seitdem mehrfach als Gastdozent und Solist eingeladen wurde.

Pianistin Anna Zassimova, ausgebildet am Gnessin-Institut in Moskau, ist eine Künstlerin von seltenem Format, heißt es in der Pressemitteilung. Anna Zassimova, die an der Hochschule für Musik Karlsruhe studierte und heute dort unterrichtet, ist zugleich Kunsthistorikerin und promovierte Musikwissenschaftlerin. Sie verhilft vielen vergessenen Meisterwerken zu neuem Leben. Ihr Solo-Album „Sonata Reminiscenza“ (Hänssler Classic) war für den Opus-Klassik-Preis nominiert.

Programm : Claude Debussy (1862 bis 1915): Sonate d-moll (1918) für Violoncello und Klavier Christophe Sirodeau (*1970): Ricercar und Postludium Op. 76 für Klavier Gabriel Fauré (1845 bis 1924): Nocturne Es-Dur op.36 Nr.4 (für Klavier), Sonate Nr.2 g-Moll op.119 für Violoncello und Klavier Franz Liszt (1811 bis 1886): „Romance oubliée“ für Violoncello und Klavier Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827): Sonate Nr 3 A-Dur op 69 für Violoncello und Klavier.