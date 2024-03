Nach der langen coronabedingten Pause an öffentlichen Veranstaltungen freuen sich die Mitarbeitenden der beiden Akut-Kliniken des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN) in Singen und Konstanz der Bevölkerung mit einem großen Tag der offenen Tür die große Bandbreite der Leistungsspektren zeigen zu können. Geplant ist am Samstag, 20. April, von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto „Medizin und Pflege hautnah“ ein buntes und attraktives Programm, gestaltet von den verschiedensten Fachabteilungen der beiden Krankenhäuser, das an unterschiedlichen Orten in den Kliniken stattfinden wird und sich an Patienten und Interessierte jeglichen Alters richtet.

Am Klinikum Konstanz gibt es ein breit gefächertes Angebot an Kurzvorträgen, die zentral in der Magistrale stattfinden werden und das Leistungsspektrum am Klinikum Konstanz widerspiegelt, heißt es in der Pressemitteilung. Darüber hinaus erfahren Besucherinnen und Besucher wie im OP, in der Zentralen Notaufnahme und in der Holding Area gearbeitet wird. Einen Einblick teils hinter die Kulissen bieten die Rundgänge durch die Radiologische Abteilung und die Technischen Abteilung. Außerdem gibt es zahlreiche Infostände verschiedener Bereiche - das reicht von der Akademie für Gesundheitsberufe über die Seelsorge und Patientenfürsprecher bis zu Selbsthilfegruppen und das Landratsamt Konstanz. Zahlreiche Mitmachaktionen, wie beispielsweise eine Teddy-Klinik, angeboten von den Kinder- und Jugendmedizinern, der Therapeutischen Dienste und der Pflege laden die Besucherinnen und Besucher zum Informieren oder aktiven Mitmachen ein. Zwei überlebensgroße Organmodelle zeigen eindrucksvoll wie Knie und Lunge funktionieren.

Am Klinikum Singen laden vor dem Hauptgebäude vier überlebensgroße Organmodelle (Darm, Herz, Kopf, Wirbelsäule) zu einem Blick in das Innere des Menschen ein. Eine Vortragsreihe im Blauen Salon und im Turmsaal widmet sich in Kurzvorträgen der großen Bandbreite an Medizin, Pflege und Therapie, die am Klinikum Singen angeboten wird. Führungen durch die Patientenheimversorgung (PHV), die Technik, die Aufbereitungseinheit für medizinische Produkte (AEMP) und die Abteilung der Therapeutischen Dienste wird es ebenso geben, wie vielfaltige Vorführungen und Demonstrationen in den Aufwachräumen und weiteren Räumlichkeiten zu Untersuchungsmethoden oder zum Thema Wiederbelebung. Mitmachaktionen, beispielsweise zur Händehygiene, Infostände des Krankenhaus-Fördervereins, der Akademie für Gesundheitsberufe, der Personalabteilung und der Patientenfürsprecher sowie von Selbsthilfegruppen und des Landratsamts Konstanz, ein kleines Nachmittagskonzert in der Klinikkapelle mit den Sisingas und Unterhaltung mit Klinikclownin Tillie sowie Kinderschminken runden das Programm ab.

Der Eintritt ist an beiden Standorten frei.