Großeinsatz der Feuerwehr

Brand in Mehrfamilienhaus in Singen - Glück im Unglück

Singen / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Singen im Landkreis Konstanz ist ein hoher Sachschaden entstanden. Zwölf Personen hatten sich in dem Gebäude aufgehalten.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 05:30 Von: Deutsche Presse-Agentur