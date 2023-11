Heitere Aussichten in der Stadthalle Singen

Feelgood-Stücke, die teilweise zum Nachdenken anregen, aber hauptsächlich gute Laune verbreiten ‐ kein Wunder, dass der Komödienring die beleibteste Reihe im Abo-Angebot der Stadthalle Singen ist. Mit insgesamt vier Vorstellungen wird das Publikum auch in der neuen Spielzeit wieder bestens unterhalten.

Allerhand „Schöne Bescherungen“ gibt es im ersten Stück am Donnerstag, 7. Dezember, um 20 Uhr. Eigentlich wollten Neville und Belinda das Fest der Liebe harmonisch im Kreise der Familie verbringen. Doch von „Oh du fröhliche“ ist am Ende keine Spur mehr: Statt glückselig um den Tannenbaum zu tanzen, wanken die Gäste am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Gefährlich wird es auch für Anwalt Björn Diemel, der sich in „Achtsam morden“ am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr mit einem Mafiaboss einlässt. Da Diemel gerade ein Achtsamkeitsseminar besucht hat und weiß, dass ihm unnötiger Stress nur schadet, wird der Titel des Schauspiels Programm. Und es soll nicht bei einem Mord bleiben.

Ein Highlight im Spielzeitprogramm ist „Die Tanzstunde“ mit Schauspieler Oliver Mommsen am Donnerstag, 1. Februar, um 20 Uhr. Darin muss ein am Asberger-Syndrom leidender Professor unbedingt tanzen lernen und wendet sich an seine Nachbarin. Dass er vor körperlicher Nähe zurückschreckt und zudem alles wörtlich nimmt, was Tänzerin Senga sagt, macht die Sache nicht einfach. Das einfühlsame Schauspiel wurde unter anderem mit dem Inthega-Theaterpreis ausgezeichnet.

Natürlich darf auch eine französische Komödie nicht im Angebot fehlen. In „Willkommen im Hotel Mama“ am Freitag, 22. März, um 20 Uhr sieht sich Architektin Stéphanie gezwungen, wieder bei ihrer Mutter einzuziehen. Die skurrile Feelgood-Komödie basiert auf dem gleichnamigen französischen Film und unterhält mit viel Witz und Energie.

Im Abonnement ist der Theaterbesuch in der Stadthalle Singen preisgünstiger. Abonnenten sichern sich einen festen Platz und erhalten auch Rabatt für Zusatzbuchungen aus dem gesamten Abo-Angebot. Neue Abo-Wünsche nimmt das Abo-Team, erreichbar unter Telefon 07731/85504, per Mail [email protected] oder vor Ort in der Stadthalle Singen (Dienstag und Donnerstag von 11 bis 13 Uhr), entgegen.