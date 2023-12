Beststeller auf der Theaterbühne

Die schwarze Komödie „Achtsam morden“ wird am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Singen aufgeführt. Die Handlung: Björn Diemel ist erfolgreicher Rechtsanwalt und als solcher chronisch gestresst. In einem Seminar lernt er, achtsamer zu werden, und bringt deshalb erstmal seinen anspruchsvollen Klienten, einen Mafiaboss, um. Es soll nicht bei einem Mord bleiben.

Diemel ist mit den Nerven am Ende! Das hat viel damit zu tun, dass er als Verteidiger für das organisierte Verbrechen zwar ordentlich Geld verdient, aber seinen zwielichtigen Mandanten dafür zu jeder Zeit zur Verfügung stehen muss. Darunter leidet das Familienleben, in der Kanzlei gilt Diemel als das schwarze Schaf. Als Ehefrau Katharina ihm die Pistole auf die Brust setzt, lässt er sich zunächst eher widerwillig zu einem Achtsamkeits-Training überreden. Doch schon die erste Sitzung mit seinem Coach entpuppt sich als Offenbarung: Diemel wird in kurzer Frist zum Musterschüler seines Gurus, der einen völlig neuen Lebensweg beschreitet. Dass dabei mit Mafiaboss Dragan ein ungeliebter Mandant auf der Strecke bleibt, ist nur der Anfang einer ebenso unverhofften wie radikalen Neuordnung der Unterwelt-Hierarchie.

Karsten Dusses millionenfach verkauftes Romandebüt „Achtsam Morden“ stürmte kurz nach Erscheinen die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Belletristik, blieb dort wochenlang in den Top Ten und war insgesamt über 144 Wochen ununterbrochen auf der Bestsellerliste platziert. Dusse, selbst Rechtsanwalt und mehrfach preisgekrönter TV-Comedy-Autor, vermengt darin souverän Krimi und Ratgeber-Genre und bedient genüsslich die Klaviatur des schwarzen Humors.

Nachdem der Bestseller als Hörbuch veröffentlicht und vor Kurzem von Netflix als Serienhighlight adaptiert wurde, kann man ihn nun auch auf der Theaterbühne erleben. Unter der Regie von Pascal Breuer verkörpert Schauspieler Martin Lindow den Rechtsanwalt Björn Diemel und wird dabei unterstützt von Christian Miedreich und Alessa Kordeck, die in 17 verschiedenen Rollen - als Mitstreiter, Familienmitglieder, Widersacher und nichtsahnende Passanten - Diemels erstaunliche Entwicklung begleiten und zwischen den mehr oder weniger sympathischen Charakteren rotieren.

Tickets im Vorverkauf ab 16 Euro unter Telefon 07731/85504 oder per Email an