Bernd Luz entführt die Besucher in die „Space Night“

Bernd Luz eröffnet am Freitag, 5. April, um 20 Uhr in der Hegau-Bodensee-Galerie, Ekkehardstraße 101 in Singen, seine Ausstellung „Space Night“. Der Neuhauser Designer und Künstler kommt traditionell aus der Werbung und ist mittlerweile international bekannt für seine Interpretation der Pop-Art hinein in das 21. Jahrhundert. Er provoziert mit Techniken, verführt mit Szenarien und kokettiert mit Kontrasten.

Bei „Space Night“ entführt er die Besucher auf eine magische Reise durch die stille Weite des Kosmos, wo die Dunkelheit herrscht und die Sterne nur in der Ferne flüstern. Hier liegt für ihn die ätherische Schönheit der Weltraumnacht. In diesen fremden Reichen tanzen Galaxien aller Formen und Größen anmutig durch die Leere, ihre Spiralarme sind ineinander verschlungen wie kosmische Balletttänzer, die in der Zeit eingefroren sind. Jede Galaxie erzählt ihre eigene Geschichte, eine in den Sternen geschriebene Geschichte von katastrophalen Kollisionen, Sternentstehungen und dem unaufhörlichen Lauf der Zeit.

Die Werke von Bernd Luz finden sich weltweit in Galerien und Museen, selbst in Nationalmuseen. Er ist Autor mehrerer Kunstbücher und es gibt zahlreiche TV-Berichte über ihn.