Alina Pogostkina ist Solistin des Abends

Zum Spielzeitauftakt gibt die Südwestdeutsche Philharmonie unter der Leitung ihres Chefdirigenten Gabriel Venzago zusammen mit Solistin Alina Pogostkina ein Konzert in der Stadthalle Singen. Spielen wird das Orchester am Samstag 23. September, um 20 Uhr Werke von Gabrieli, Beethoven und Schumann.

Bereits um 19:15 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer Einführung mit Gabriel Venzago teilzunehmen, um einen vertieften Einblick in das Konzertprogramm zu erhalten.

Solistin des Abends ist Alina Pogostkina an der Violine. Sie ist Gewinnerin des Internationalen Sibelius Wettbewerbs 2005 in Helsinki, gastierte bei den großen Orchestern und Festivals weltweit und arbeitete zusammen mit Dirigenten wie Michael Tilson Thomas, Gustavo Dudamel oder David Zinman. Sie ist bekannt für ihre Vielseitigkeit im barocken und klassischen Repertoire — sie spielt regelmäßig und auf Darmsaiten — bis hin zu den Meisterwerken der Moderne. In St. Petersburg geboren, wuchs sie in Deutschland auf und erhielt die ersten Jahre Geigenunterricht bei ihrem Vater Alexander Pogostkin. Später studierte sie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin und avancierte in kurzer Zeit zu einem Shootingstar der internationalen Szene.

Auf dem Programm in Singen stehen Giovanni Gabrieli: Sonata pian‘ e forte Ch. 175 (Fassung Gabriel Venzago), Ludwig van Beethoven: Konzert für Violine und Orchester D–Dur op.61 und Robert Schumann: Symphonie Nr.2 op.61.

Mit der „Sonata pian’ e fort““ von Giovanni Gabrieli tauchen die Zuhörer ein die venezianische Mehrchörigkeit an der Wende von der Renaissance zum Barock. Auf den verschiedenen Emporen des prächtigen Markusdoms standen sich Instrumentalgruppen oder auch Vokalensembles gegenüber. Der ungeheure Nachhall in der Kirche, die Wirkung von Echo oder Bekräftigung wurden im Kirchenraum zum Erlebnis. Das Besondere an der Sonata pian’ e forte ist, dass erstmals Angaben zur Dynamik (leise und laut) präzise notiert sind. Gabriel Venzago hat das festliche Stück aus dem Jahre 1597 bearbeitet.

Die Entstehung von Beethovens einzigem Violinkonzert fällt in das fruchtbare Jahr 1806, als sich der Komponist auch mit seiner fünften und sechsten Symphonie, den Quartetten op. 59 und mit großen Klaviersonaten wie der „Appassionata“ auseinandersetzte.

Karten kosten im Vorverkaufspreise ab 17 Euro. Erhältlich sind sie beim Aboservice & Ticketing Stadthalle, Hohgarten 4, Singen, dienstags und donnerstags jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung (Telefon 07731/85504 und unter [email protected]) sowie bei allen Reservix–Vorverkaufsstellen