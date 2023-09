Simone Hoffmann vom SRG FN in 2. Frauen Bundesliga im Einsatz

Der Anruf, mit dem ich nie gerechnet hätte — und die Frage, ob ich mir vorstellen könne, als Assistentin in der 2. Frauen Bundesliga zu fungieren. Völlig überrumpelt stellten sich mir, neben der Freude, wohl bald meiner Leidenschaft als Assistentin noch mehr nachgehen zu dürfen, mindestens genauso viele Fragen.

Nach kurzer Bedenkzeit und dem Entschluss, die Herausforderung und Erfahrung anzugehen, kamen bereits die erste Tests. Nach Bestehen der Fitnessprüfung wurde es ernst. Die nächsten Wochen hieß es Videoszenen analysieren, das Regelbuch pauken und noch mehr Bahnen auf dem Sportplatz laufen.

Am 13. Juli ging es nach ausgiebiger Vorbereitung dann (endlich) nach Frankfurt an den DFB Campus. An diesem Ort, wo kurz zuvor die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier bezog, bin nun ich auf einmal mittendrin. Alleine den Campus einmal sehen zu dürfen, war allen Aufwand wert. Die Plätze waren piekfein gerichtet und mit der Nagelschere nachgeschnitten. Am Mittwoch angereist, ging es am nächsten Tag nach dem Frühstück direkt mit den Regelfragen, gestellt von Deutschlands Regelfuchs Lutz Wagner, los. Hierfür wurden an die Leinwand nacheinander 15 Fragen geworfen, diese galt es zügig auf Papier zu beantworten. Darauf folgte der KT–Test. Gleich wie bei den Regelfragen gab es auch hier 15 Videoszenen, die nacheinander zu beantworten waren. Nach etwa einer halben Stunde war es geschafft und die Laufschuhe durften geschnürt werden. Zunächst gab es ein gemeinschaftliches Aufwärmprogramm, darauf folgte zunächst der sogenannte Coda Test, ein Sprinttest für Assistenten mit schnellen Richtungswechseln, gefolgt von fünf Sprints über 30 Meter und zum krönenden Abschluss der Ausdauertest, bei welchem zunächst 75 Meter in 17 Sekunden und anschließend 25 Meter in 22 Sekunden abwechselnd gelaufen werden mussten. Das Ganze mindestens 30 mal. Mit Beendigung des langen Laufs war der Pflichtteil geschafft. Am selbigen Tag ging es auch schon wieder zurück und mir war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Das erste Testspiel mit meiner zukünftigen Gespannsleiterin Daniela Kottmann ist auch schon absolviert und das Headset eingeweiht. Bereits am 13. August hatte ich meinen ersten Einsatz und so durfte ich bereits beim DFB Pokal der Frauen assistieren.