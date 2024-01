Im Bodenseekreis ist es rund um Silvester zu so einigen Flammen, verursacht durch Feuerwerk, gekommen.

So entsorgte ein Wohnungseigentümer nach Informationen der Polizei in Immenstaad nach dem Zünden von mehreren Feuerwerkskörpern bei einem Gebäude in der Straße Auf dem Ruhbühl die abgebrannten Überreste und löste damit vermutlich einen Schwelbrand aus.

Als ein Nachbar die Rauchentwicklung meldete, war der Schwelbrand wohl bereits im Gange. Als der Wohnungseigentümer ebenfalls den Rauch entdeckte, versuchte er noch, diesen mit seinem Feuerlöscher abzulöschen, was ihm jedoch nicht gelang. Erst die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen. Drei Bewohner, darunter der Wohnungseigentümer, mussten sich jeweils wegen einer Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung begeben. Durch den Brand schmolzen bereits die Rollläden und ein Fenster brach.

15.000 Euro Schaden

Auch der Terrassenboden sowie Fensterrahmen und ein über dem Brandort befindlicher Balkon wurden durch die Hitze beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach bisheriger Schätzung auf mindestens 15.000 Euro. Die Beamten des Polizeiposten Immenstaad werden die entsprechenden Ermittlungen zur genauen Brandursache übernehmen.

Bereits um kurz nach Mitternacht wurde in der Silvesternacht ein Balkonbrand im Dornerweg in Meersburg gemeldet. Wie die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Überlingen feststellen konnten, feuerte ein Feiernder vom Boden aus eine Feuerwerksrakete in die Luft. Diese landete auf einem angrenzenden Balkon, auf welchem ein verlegter Kunststoffrasen sowie ein Stuhl und mehrere Kissen in Brand gerieten. Da der Brand unter Mithilfe der Feuerwehr Meersburg sofort gelöscht werden konnte, entstand glücklicherweise lediglich ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Verursacher konnte durch die Beamten noch vor Ort angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Polizeiposten Meersburg übernommen.

Brand eines Lkw

Bislang unbekannte Täter verursachten zudem vermutlich beim leichtsinnigen Umgang mit Feuerwerkskörpern auf einem Firmengelände in der Lindauer Straße in Friedrichshafen bereits am gegen 22.41 Uhr in der Silversternacht einen Fahrzeugbrand. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ist der Brand im Führerhaus eines dort abgestellten und nicht mehr fahrtüchtigen Lastwagens ausgebrochen und drohte zunächst auf weitere dort abgestellte Lastwagen überzugreifen. Der Sachschaden am Lastwagen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Da die ermittelnden Beamten im Nahbereich zum Brandherd frisch abgefeuerte Feuerwerkskörper entdecken konnten, ist bislang davon auszugehen, dass das Führerhaus des Lastwagens durch diese in Brand gesetzt wurde. Trotz einer sofortigen polizeilichen Fahndung konnten bislang keine weiteren Erkenntnisse zur Tat erlangt werden.

Zeugen zur Tat in Friedrichshafen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 / 7013104 zu melden.