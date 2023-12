Signatur schreibt 11. Förderpreis für Literatur aus

Bereits zum elften Mal schreibt die literarische Vereinigung Signatur zusammen mit der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG, Tettnang, einen Förderpreis für Literatur aus. Das Thema des Wettbewerbs 2024 lautet: „Lässt sich das noch reparieren?“

Was sind Ihre Gedanken, Gefühle, Reflexionen zu diesem Thema; welche Geschichten, Gedichte, Szenen fallen Ihnen dazu ein? Lassen Sie Ihre Phantasie spielen. Wir freuen uns auf originelle, spannende und sprachlich überzeugende Wettbewerbsbeiträge.

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können Autorinnen und Autoren mit Wohnsitz in der Bodenseeregion Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie in Oberschwaben und dem Allgäu. Es können erzählende, lyrische oder szenische Texte eingesandt werden. Die eingesandten Texte sollen in deutscher Sprache verfasst sein und dürfen bisher noch nicht veröffentlicht sein, auch nicht im Internet. Der Text muss mit einem frei gewählten persönlichen Kennwort (nicht mit dem Autorennamen) versehen werden.

Schicken Sie Ihren Text bitte als E-Mail-Anhang (Word-Datei oder pdf) unter dem Betreff „Signatur-Wettbewerb 2024“ an: [email protected]

In den Text der E-Mail (nicht in den Anhang) schreiben Sie bitte Ihre Kontaktdaten (Name, postalische Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), außerdem ein paar selbstgewählte Angaben zu Ihrer Person und eventuell einen Hinweis auf bisherige Veröffentlichungen.

Eine postalische Einsendung in 3 Textexemplaren, ebenfalls versehen mit Kennwort (+ Autorenangaben auf einem eigenen Blatt), ist ebenfalls möglich. Anschrift: Literarische Vereinigung Signatur e.V., „Schreibwettbewerb 2024“, Vogelherdbogen 29, D-88069 Tettnang. Die Manuskripte werden nicht zurückgesandt.

Umfang der Einsendung: maximal 4.500 Zeichen inklusive Leerzeichen. Längere Texte scheiden aus dem Wettbewerb aus. Formatierung: Schriftgröße 12pt, Zeilenabstand anderthalbzeilig, 30 Zeilen à 60 Zeichen je Seite. Einsendeschluss: 30. Juni 2024 (Poststempel bzw. Eingang der E-Mail).

Unsere Jury wählt die drei besten Texte aus, die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und sollten bei der Preisverleihung am 16. Oktober 2024 in der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG (Tettnang, Lindauer Straße 6) anwesend sein und den eigenen Text vortragen. Über die Platzierung der drei Texte entscheidet das Publikum der Preisverleihung. www.signatur-literatur.de