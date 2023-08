Die Klimakrise stellt auch unsere Wälder vor eine immense Herausforderung — die ersten Auswirkungen sind bereits sehr deutlich spürbar und drastischer, als viele Waldbesitzer wahrhaben wollen. Wie es um die Wälder am Bodensee steht und wie sie zukunftsfähig gemacht werden können, das haben Vertreter des Forstamts im Bodenseekreis am Mittwoch in einem Waldstück bei Siggenweiler veranschaulicht.

Die Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg, Sabine Kurtz, machte auf ihrer Sommertour Station im Bodenseekreis und informierte sich unter anderem über die Herausforderungen des Waldes in Zeiten des Klimawandels. Auf mehreren Stationen ging es um die Waldstruktur im Bodenseekreis, die tägliche Arbeit der Försterinnen und Förster sowie die Frage, wie ein klimaangepasster Wald denn nun aussehen könnte.

Politiker machen sich vor Ort ein Bild

Forstamtsleiter Andreas Schmid und seine Mitarbeitenden nahmen die Gruppe von Politikern dafür mit in ein Waldstück oberhalb von Siggenweiler. Mit dabei waren auch Landrat Luca Wilhelm Prayon sowie die beiden Landtagsabgeordneten Klaus Hoher (FDP) und August Schuler (CDU). Gut 5000 Hektar Wald gibt es im Bodenseekreis. Neben Kommunalwald oder auch Flächen im Besitz der Adelshäuser, gibt es im Landkreis auch rund 1000 Eigentümer von sogenanntem Kleinprivatwald.

Lehrstunde im Wald: Revierleiterin Katja Walter (links) erklärt, wie Wälder fit für den Klimawandel gemacht werden können. (Foto: Linda Egger )

Viele seien über Generationen hinweg im Familienbesitz. „Viele sehen den Wald als Sparkasse“, erklärt Andreas Schmid. Für viele spiele der Wald deshalb auch eine eher untergeordnete Rolle und werde nicht immer in dem Ausmaß gepflegt, wie es notwendig wäre. Aufgrund der Struktur mit vielen kleinteiligen Parzellen, sei eine einheitliche Vorgehensweise etwa in Sachen Klimaanpassung schwierig, meinte Schmid.

Klimawandel zeigt sich bereits im Wald

Vielmehr stehe die Beratung von Waldbesitzern im Fokus, um diese nach und nach für eine Anpassung ihres Waldes an den Klimawandel gewinnen zu können. Denn die Auswirkungen der Klimakrise seien nichts, was in der Zukunft liege. „Witterungskapriolen haben zugeschlagen, ebenso Trockenheit, Stürme und Schäden durch den Borkenkäfer“, erklärt der Forstwissenschaftler.

Es ist dringend notwendig, einen klimaangepassten Wald aufzubauen, Forstamtsleiter Andreas Schmid

Allein in den vergangenen 30 Jahren bis 2020 habe sich die durchschnittliche Jahrestemperatur am nördlichen Bodensee um ein Grad Celsius erhöht, so Schmid. „Es ist dringend notwendig, einen klimaangepassten Wald aufzubauen.“ Denn Wälder seien bekanntlich enorm wichtig für die Bindung und Speicherung von CO2.

Katja Walder, die als Försterin für das Revier Tettnang und Neukirch zuständig ist, zeigte anhand einer Fläche wie der Klimawandel jetzt schon zuschlage. Wie auf vielen anderen Flächen auch sei dort die Fichte im großen Stil angepflanzt worden.

Doch dadurch, dass die Krone erst in großer Höhe beginne, seien die Bäume anfällig für Sturmschäden. Insgesamt sei die Fichte mit Blick auf die sich verändernden klimatischen Bedingungen immer weniger für die Region geeignet.

Diese Arten könnten in Zukunft an Bedeutung gewinnen

„Hier steht eine richtig drastische Veränderung an“, so Katja Walter. Stabilere Baumarten seien gefragt, ebenso welche, die besser mit wärmeren Temperaturen und Wetterextremen klarkommen.

Als Beispiele nannte sie die Douglasie oder auch den Bergahorn — wegen seines schnellen Wachstums der „Ferrari unter den Laubbäumen“. Aber auch Eichen oder Esskastanien könnten sich gut eignen. Ebenso experimentiere man immer häufiger auch mit exotischeren Baumarten wie etwa der Schwarznuss, der Libanon–Zeder oder der Atlas–Zeder.

Ideal sei eine Durchmischung mit mehreren Arten, meinte Andreas Schmid. „Ähnlich wie bei den Aktien — ein breites Portfolio.“ Positiv sei außerdem ein gewisser Anteil an Totholz im Wald, der wichtigen Lebensraum für viele Arten biete. „Denn Klimakrise ist auch Biodiversitätskrise“, so Schmid.