Siegreicher Spieltag für den VfB

Am vergangenen Samstag stand der vorletzte Spieltag der Saison an. Die erste Mannschaft traf in der Württemberg-Liga zuerst auf die SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen. Im ersten Herrendoppel sicherten Manuel Wild und Wolf-Dieter Baier den ersten Punkt. Lara Magnus und Julia Ninno konnten sich im Damendoppel ebenfalls durchsetzen. Christoph Brey und Jan Boyde sicherten den dritten Siegpunkt zweiten Herrendoppel. Lara erkämpfte sich im Dameneinzel nach drei Sätzen den Sieg und auch Julia und Wolf-Dieter gewannen das Mixed. In den Herreneinzeln unterlagen die Spieler des VfB den Gegnern und so stand es am Ende 5:3 für den VfB. Im Abendspiel erwartete der VfB die Gäste von der TSG Söflingen. Auch hier gingen die drei Doppel an den VfB Friedrichshafen. Im Dameneinzel unterlag Julia nach zwei umkämpften Sätzen ihrer Gegnerin. Christoph sicherte im zweiten Herreneinzel den sechsten Punkt. Am Ende stand es 6:2 für die erste Mannschaft des VfB Friedrichshafen.

Zeitglich spielte auch die zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen in der Landesliga Donau-Oberschwaben gegen die Gäste des TSV Laiz. Hier konnten sich Marius Hornberger und Florian Bucher im ersten Herrendoppel, Bettina Mayer und Sina Grollmuss im Damendoppel sowie Sebastian Nasick und Martin Janorschke im zweiten Herrendoppel souverän gegen ihre Gegner durchsetzen. Im ersten Herreneinzel hatte Marius das Nachsehen und auch Sina musste sich im dritten Satz ihrer Gegnerin geschlagen geben. Das Mixed sicherten Bettina und Florian für den VfB und auch Sebastian und Adrian konnten ihre Einzel gewinnen. Der VfB gewann mit 6:2 gegen den TSV Laiz. Im Abendspiel traf die zweite Mannschaft auf den TV Isny. Sebastian und Martin sicherten das erste Herrendoppel. Auch Bettina und Sina konnten sich im Damendoppel gegen ihre Gegnerinnen durchsetzen, wohingegen Florian und Adrian sich im zweiten Herrendoppel geschlagen geben mussten. Marius besiegte seinen Gegner im ersten Herreneinzel souverän und auch Sina konnte das Dameneinzel für den VfB gewinnen. Jeweils im dritten Satz konnten Bettina und Florian das Mixed, sowie Adrian das dritte Herreneinzel gewinnen. Am Ende stand es 7:1 für den VfB Friedrichshafen 2.

Am 16.03.2024 findet der letzte Spieltag der Saison statt. Zuschauer sind gerne ab 14 Uhr in die Schreienesch-Sporthalle eingeladen.